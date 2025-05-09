Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,51 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 8 копійок проти 8 травня. Офіційний курс євро натомість становить 46,88 гривні. Тобто ціна впала на 19 копійок.

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Станом на 12 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,54 гривні,

євро – 46,75 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 травня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,53 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,85 гривні, продаж – по 41,65 гривні.

Скільки коштуватиме долар та євро

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня офіційний курс долара може перебувати на рівні 41,25 – 41,65 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Однак мінімальні поточні коливання будуть, як у бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

Натомість курс євро залежатиме від "світових котувань" пари долар/євро. Очікується, що курс 1 євро складе 1,13 – 1,15 долара.