Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,43 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 7 травня. Офіційний курс євро натомість становить 47,07 гривні. Тобто ціна виросла на 11 копійок.

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Станом на 9 травня курс НБУ буде такий:

долар – 41,51 гривні,

євро – 46,88 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 8 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,10 гривні , продаж – по 41,80 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,46 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,62 гривні, продаж – по 41,55 гривні.

По скільки буде долар

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що з 12 травня мінімальні поточні коливання будуть, як у бік зростання, так і в бік зменшення курсів.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Загалом цілком можливо, що офіційний курс перебуватиме в коридорі 41,25 – 41,65 гривні за долар.

Водночас курс євро залежатиме від "світових котувань" пари долар/євро, які прогнозувати вкрай важко. Очікується, що курс 1 євро складе 1,13 – 1,15 долара.