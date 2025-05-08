Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 7 мая. Официальный курс евро взамен составляет 47,07 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.

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По состоянию на 9 мая курс НБУ будет такой:

доллар – 41,51 гривны,

евро – 46,88 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 8 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,80 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,46 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,55 гривны.

По сколько будет доллар

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 12 мая минимальные текущие колебания будут, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В целом вполне возможно, что официальный курс будет находиться в коридоре 41,25 – 41,65 гривны за доллар.

В то же время курс евро будет зависеть от "мировых котировок" пары доллар/евро, которые прогнозировать крайне трудно. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара.