Официальный курс валют
Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,43 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 7 мая. Официальный курс евро взамен составляет 47,07 гривны. То есть цена выросла на 11 копеек.
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По состоянию на 9 мая курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,51 гривны,
- евро – 46,88 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 8 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,10 гривны, продажа – по 41,80 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,46 гривны,
- в обменниках: покупка – по 40,62 гривны, продажа – по 41,55 гривны.
По сколько будет доллар
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 12 мая минимальные текущие колебания будут, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения курсов.
В целом вполне возможно, что официальный курс будет находиться в коридоре 41,25 – 41,65 гривны за доллар.
В то же время курс евро будет зависеть от "мировых котировок" пары доллар/евро, которые прогнозировать крайне трудно. Ожидается, что курс 1 евро составит 1,13 – 1,15 доллара.