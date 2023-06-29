Стабільність гривневих депозитів

У коментарі 24 Каналу Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, розповів, що на наступний тиждень ситуація в сегменті депозитів не зазнає суттєвих змін.

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Відтак рівень максимальних ставок за гривневими депозитами на термін від 3 місяців до 1 року збережеться на рівні 20 – 21%,

середні ставки за гривневими депозитами залишиться на рівні минулого тижня: від 3 місяців – це 12 – 13%, а від 3 місяців до 1 року – 18%,

максимальний прибуток громадян, з урахуванням інфляційного прогнозу, а це 15,3% за підсумками 2023 року, збережеться на рівні 6%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Стабільність в сегменті гривневих депозитів почасти зумовлена тим, що Нацбанк України залишив без змін облікову ставку (25%), яка відповідає ставці за депозитними сертифікатами, завдяки яким комбанки суттєво збільшили відсоткові ставки за гривневими депозитами. Відтак в Україні збережеться досить сприятлива ситуація із відкриття нових депозитних вкладів.

Зверніть увагу! Впродовж 1,5 – 2 місяців понад 75% нових депозитів відкриваються в гривнях й на термін від 9 місяців до 1 року. І ця тенденція буде збережена ще, як мінімум, на 1 місяць.

Замотаєв додає, що тенденція "підтягування" ставок за гривневими депозитами досі триває. За минулі два тижні, залежно від строковості вкладу, 5 банків збільшили ставки від 0,5% до 3%, що і вплинуло на зростання середніх ставок на 1 – 1,5%.

Яка ситуація із валютними депозитами

За словами експерта зараз такі програми поступово набиратимуть обертів. Таким чином деякі банки вже суттєво збільшили ставки за доларовими депозитами – до 2% річних. Очікується, що поступово зростатиме кількість банків, які істотно змінять ставки за валютними вкладами.

Наприклад, за 2 минулих тижні 2 комерційних банки "переписали" відсотки за доларовими вкладами: залежно від терміну вкладу, ставки зросли від 0,7% до 1,25%.

Ми очікуємо, що до кінця місяця максимальні відсотки за доларовими депозитами можуть зрости до 2,5 – 3%. Таким чином, для збереження власних заощаджень у громадян поступово з’являється ще й "валютна" альтернатива,

– каже експерт.

Підсумовуючи співрозмовник додав, що наступного тижня на ринку депозитів навряд чи стануться якісь карколомні зміни всі наявні тенденції знаходитимуться у своєму розвитку: