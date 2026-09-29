Цены должны были взлететь на 45 %: одна из стран Европы жестко ограничила тарифы на газ
Испания в преддверии отопительного сезона пытается защитить домохозяйства от шоковых счетов за коммунальные услуги. Правительство официально ограничило повышение тарифов на природный газ для населения на уровне 15%.
Как были ограничены тарифы на газ
Речь идет о регулируемом тарифе TUR, который пересматривается ежеквартально в зависимости от стоимости природного газа на рынке. Им пользуются около 3,1 миллиона потребителей в Испании, пишет El País.
С 1 октября тариф должен был резко повыситься.
"Если бы мы не установили эти ограничения, тариф для потребителей и домохозяйств со следующего месяца вырос бы более чем на 45%",
– подчеркнула министр энергетики Испании Сара Аагесен.
Вместо этого власти установили максимальное повышение на уровне 15%. Это должно смягчить давление, оказываемое подорожанием газа на домохозяйства в отопительный сезон.
Благодаря этому для самой распространенной категории потребителей (TUR 2), которые используют газ для приготовления пищи, отопления и нагрева воды, счета изменятся не так критично:
- ранее средний счет составлял около 27 евро;
- с четверга он вырастет примерно до 31 евро.
Ограничение на тарифы будет действовать в течение всего осенне-зимнего периода.
Что еще ввело правительство
Новые меры касаются не только природного газа. Испанское правительство также установило максимальную цену на баллон бутана – 19,55 евро.
Ограничение будет действовать до июня 2027 года. Сейчас стандартный баллон бутана стоит 18,84 евро.
Добавим, что эти меры являются продолжением пакета поддержки, который испанское правительство впервые ввело еще в марте. Главная цель этого пакета заключается в том, чтобы защитить население и бизнес от экономических последствий войн в Украине и в Иране, из-за которых цена на газ на международных рынках уже взлетела на 132%.
Напомним, что в Украине правительство сохранило действующие льготные цены на газ для населения и производителей тепла на ближайший отопительный сезон. Нынешние тарифы будут действовать как минимум до 31 марта 2027 года.