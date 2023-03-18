В России только 2 пути: оба ведут к обнищанию

Нефтегазовые доходы России стремительно снижаются, чему способствует как нефтяное эмбарго, так и предельная цена на российское сырье. Что ждет Россию из-за безумного дефицита бюджета и готов ли Запад усиливать нефтяные санкции, разбирался 24 Канал.

Нефтегазовые доходы России сокращаются

В 2023 году заработали все нефтяные санкции и эмбарго в отношении российского сырья, что сразу отразилось на доходах агрессора. Так издание Bloomberg констатировало, что в январе нефтегазовые доходы сократились на 38%, а в феврале упали на 46%.

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Экономист Олег Гетман во время разговора с 24 Каналом напомнил, что бюджет-2023 Россия планировала с доходом от нефти на уровне 70 долларов за баррель, однако в этом году она торгуется значительно ниже, в частности, из-за установления предельной цены в 60 долларов за баррель. Он отмечает, что доход от продажи нефти будет постоянно падать, однако до определенного предела.

Олег Гетман Экономист Бюджет был запланирован на уровне 70 долларов, то есть, если нефть продается по 60 долларов, то это сокращение на 20%, если по 50 долларов – на 30–35%, если по 40 долларов, то как раз сокращение где-то на 50%. Больше – невозможно, потому что меньше, чем 30–35 долларов за баррель, нефть не может стоить – это себестоимость. Дешевле Россия просто не будет продавать.

Гетман добавляет, что ситуация, когда Россия регулярно недополучает поступление от нефти в федеральный бюджет, будет весь текущий год: в пределах минус 30–45% в соответствии с ценой, которая будет в то время на рынке.

Мартовский прогноз ОПЭК относительно падения нефтяных доходов России в 2023 году

Падение ежедневной добычи на уровне 750 тысяч баррелей в сутки, или на 6,78% – до 10,35 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт сырой нефти в феврале -3,9% (месяц к месяцу) – до 4,9 миллиона баррелей в сутки.

Экспорт нефтепродуктов в феврале -16% – до 2,6 миллиона баррелей в сутки.

Также бюджет-2023 будет недополучать доходы от экспорта газа: минус 30–40%, поскольку цена на газ падает, а экспорт российского газа сокращается каждый месяц.

Но это здорово, когда они (Россия – 24 Канал) каждый месяц недополучают по триллиону – полтора рублей. Это по итогам года получится сумасшедшая сумма, которую в принципе нечем будет гасить,

– замечает экономист.

К слову, в январе 2023 года российский Минфин впервые продал 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Бюджет-2023 России недополучает сумасшедшие средства

Глава комитета Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в комментарии 24 Каналу, пояснила, что сейчас можно наблюдать несколько вещей, которые власти России делают, чтобы покрыть безумный дефицит федерального бюджета.

Роксолана Пидласа Глава Комитета Верховной Рады по бюджету Во-первых, их Дума приняла закон, что налоги собираются не от фактической цены реализации нефти и нефтепродуктов, а от кажущейся. С 1 апреля – так будто Urals стоит 51 доллар за баррель, а с 1 июля – так будто 60 долларов за баррель. То есть российские нефтегазовые компании будут доплачивать налоги из собственного кармана.

Кроме того, правительство России намерено ввести единовременный добровольно-принудительный сбор для среднего и крупного бизнеса, который должен обеспечить дополнительные 300 миллиардов рублей налоговых поступлений.

Пидласа также отмечает, что Кремль фактически "печатает" рубль, когда продает золото и юани из Фонда национального благосостояния Центральному банку. "Эмиссия денег – прямой путь к инфляции и бедности рядового россиянина", – резюмирует она.

Что такое Фонд национального благосостояния

Олег Гетман объясняет, что Фонд национального благосостояния был создан для случаев, когда бюджет потребует дополнительных средств, чтобы покрыть дефицит. Он содержит около 8–9 триллионов рублей в разных валютах, накопленных, чтобы сглаживать подобные колебания. "Там есть операбельные резервы: китайские юани, золото, акции – все это уже продается три месяца и в результате этого погашается дефицит", – добавляет он.

По подсчетам Киевской школы экономики (KSE), Фонд национального благосостояния будет исчерпан до конца 2023 года. В феврале дефицит бюджета России составил 820 миллиардов рублей, а за первые два месяца 2023 года общая сумма достигла 2,6 триллиона рублей (88% от запланированного дефицита на весь год).

В России всего два пути, и оба ведут к бедности населения

Несмотря на то, что Фонд национального благосостояния имеет достаточно резервов и создан для подобных критических случаев, он все же располагает конкретными объемами, которые имеют свойство заканчиваться. По мнению Олега Гетмана, резервов Фонда хватит примерно до конца 2023 года, возможно, даже до осени этого года. Дальше у России останется два пути, и оба будут вести к бедности населения.

Первый путь . Кремль может девальвировать рубль и довольно существенно: до 100–120 рублей за доллар, что приведет к бешеной инфляции, бедности населения в больших масштабах.

. Кремль может девальвировать рубль и довольно существенно: до 100–120 рублей за доллар, что приведет к бешеной инфляции, бедности населения в больших масштабах. Второй – "печатать" рубль в сумасшедших объемах, чтобы гасить дефицит. Это тоже приводит к тем же эффектам: инфляция, девальвация, бедность населения, объясняет экономист.

Что не так с российским рублем

В 2022 году рубль стремительно начал обваливаться сначала на фоне заявлений Путина 21 февраля о признании "независимости" так называемых псевдореспублик, а затем из-за полномасштабного нападения агрессора на Украину. Поэтому в начале марта 2022 года рубль потерял более четверти стоимости в отношении обеих ключевых валют (доллар и евро) и достиг исторических минимумов.

Например, 7 марта наличный курс составлял более 150 рублей за доллар, тогда как 21 февраля был на уровне 79 рублей за доллар. В конце концов Кремль сумел стабилизировать национальную валюту благодаря повышению процентных ставок до 20% и введению контроля за движением капитала.

Главный экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова отметила, что торговые потоки стали главным фактором движения рубля. При наличии контроля за движением капитала и внешней торговли валютой стоимость валюты больше не отражает перспективную оценку состояния экономики, передает Financial Times.

Будет ли Россия продавать нефть в убыток

Из-за предельной цены на нефть в 60 долларов за баррель Россия осенью 2022 года была вынуждена продавать сырье себе в убыток, однако экономист Олег Гетман замечает, что это было скорее временное явление и Россия вряд ли будет делать это на регулярной основе.

Это временные явления, когда, например, заполнены все емкости, танкеры и нужно срочно куда-то избавиться от определенного количества нефти – миллиона или пяти миллионов баррелей. В России есть долгосрочные и среднесрочные контракты с Индией, Турцией, Китаем, которые не присоединились к санкциям в отношении эмбарго, но придерживаются предельной цены в 60 долларов за баррель и пользуются всеми мировыми услугами страховщиков и т.д,

– объясняет он.

В октябре 2022 года Reuters сообщал, что Россия продает Индии нефть ниже 60 долларов за баррель, а учитывая дополнительные расходы по логистике и налоговым сборам – выходит в минус.

США и G7 призывают покупать российскую нефть

После вступления в силу нефтяного эмбарго большинство трейдеров начало отказываться от соглашений по российской нефти. Так что в марте представителям Минфина США пришлось встретиться с руководством компаний Trafigura и Gunvor, чтобы обсудить соглашения, касающиеся российской нефти.

Правительство США отметило, что главная цель таких встреч – разъяснение по поводу эмбарго и предельной цены на российскую нефть и недопущение дефицита на рынке горючего в будущем.

Чтобы не возникло резкого скачка цен и дефицита нефти на мировом рынке и российская нефть в определенных объемах в дальнейшем оставалась на мировом рынке, был разработан механизм по предельной цене. Если вы торгуете до 60 долларов, то крупные страховщики будут страховать такие танкеры. Так что США и G7 дополнительно разъясняют, что можете покупать нефть и дальше и в этом нет никаких проблем,

– добавляет Олег Гетман.

, ценовой потолок означает, что 32 государства (27 стран ЕС, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия) будут предоставлять услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают обязательное страхование перевозок.

К слову, украинские трейдеры продолжают покупать российскую нефтяную смесь, таким образом на АЗС в Украине появляется российское горючее. Аналитик Александр Сиренко отмечает, что подобные действия не запрещены законодательством ЕС, ведь в санкционном пакете прописано, что "смеси разрешены".

Александр Сиренко Аналитик То есть, с одной стороны, у нас есть низкие цены, но это борьба с совестью... Как она (смесь) появляется и кто привозит российскую в европейские порты – вопрос, наверное, относительно выполнения этих санкций в Европе. А в Украине это тоже, выходит, разрешено. Таможенники пропускают, пограничники пропускают, и в принципе вся система власти, как оказалось, "дырявая" на такие поставки.

Он добавляет, что конечному потребителю хорошо, ведь цена падает, но то, что мы продолжаем работать с террористом – противоречит украинским принципам.

Предельная цена на российскую нефть: ждать ли снижения

Несмотря на то, что предельная цена в 60 долларов за баррель уже действует и существенно бьет по бюджету России, Запад не планирует останавливаться и уменьшать этот порог. Так, например, 15 марта Польша, Литва и Эстония призвали союзников снизить верхний предел цен на российскую нефть в марте 2023 года с 60 до 51,45 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Цена на российскую нефть будет стремиться к себестоимости. Все это запланировано на этот год, но это не будет ниже себестоимости, потому что крупные страны не могут так рисковать, потому что в таком случае Россия может законсервировать скважины, и на рынке возникнет бешеный дефицит,

– отмечает Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом.

Вместе с тем США заявили, что пока будут лоббировать сохранение предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, отметило, что Джо Байден заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что у Вашингтона нет желания корректировать нефтяные санкции.

В Минфине США отметили, что текущая система ограничения цен в основном работает по назначению, и добавили, что план уже достигает двух своих целей:

сохранение доступности российской нефти на мировых рынках,

уменьшение доходов Кремля от продаж.

Регулятор также подчеркнул, что при необходимости готов изменить ценовой потолок, однако правительство США опасается, что снижение предельного показателя может не только повлечь дефицит на рынке, но и подтолкнуть мировые цены на сырье (Brent, WTI).