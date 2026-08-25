Миру грозит новый зерновой кризис: экспорт Украины и России стремительно падает

Мировой рынок зерна оказался под угрозой нового масштабного кризиса из-за атак на экспортную инфраструктуру Украины и России. Общий объем отгрузок из обеих стран в августе может сократиться более чем вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.

Экспортные потоки под угрозой

Дело в том, что через украинские и российские порты Черного и Азовского морей проходит около трети мирового экспорта пшеницы, подсчитало издание The Economist.

В 2022 году атаки России на украинскую портовую инфраструктуру уже привели к резкому скачку цен на зерно по всему миру. Тогда ситуацию удалось частично стабилизировать при посредничестве Турции, открыв морской коридор для украинского экспорта.

Однако теперь ситуация сложнее, поскольку проблемы возникли по обе стороны Черного моря:

Россия после ударов по украинским портам начала проводить атаки против торговых судов, следующих к ним. Из-за рисков все меньше экипажей готовы заходить в опасные районы.

Украинские дроны фактически заблокировали российское судоходство в Азовском море, а в этом месяце серьезно повредили зерновые терминалы в Новороссийске, через которые проходит более 30% экспорта пшеницы из России.

Рекордное падение экспорта

В результате экспорт Украины и России резко сокращается.

Если в августе прошлого года Украина и Россия вместе экспортировали около 6,3 миллиона тонн пшеницы,

то в августе этого года совокупные поставки могут составить лишь примерно 2,5 миллиона тонн.

В случае продолжения атак на портовую инфраструктуру объемы могут сократиться еще больше.

Аналитик Rabobank Карлос Мера назвал нынешние перебои с аграрным экспортом через Черное море "худшими за всю историю существования региона как важного маршрута для мировых продовольственных поставок".

Риски для мирового рынка

Обе страны пытаются найти альтернативные пути для поставок агропродукции на мировые рынки. Однако возможности для этого ограничены.

Украина частично компенсирует потери морского экспорта с помощью железной дороги и автомобильного транспорта, доставляя зерно к Дунаю и далее в более безопасные черноморские порты.

Однако этот маршрут имеет ограниченную пропускную способность. Дополнительной проблемой в этом году стал низкий уровень воды на Дунае.

Россия также пытается переориентировать часть экспорта на порты Балтийского и Каспийского морей. Однако эти маршруты вряд ли смогут полностью покрыть потери черноморского направления.

Учитывая ситуацию, аналитики считают, что о масштабном зерновом кризисе, как в 2022 году, говорить пока рано. Но если перебои с поставками через Черное море затянутся, зерно продолжит дорожать.

Напомним, мировые цены на пшеницу уже выросли примерно на 25% с начала года и достигли почти трехлетнего максимума из-за ударов по портовой инфраструктуре Черного моря.