Экспорт нефтепродуктов из России упал до самого низкого уровня с начала войны. Причинами этого стали как успешные атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, что сократило объемы производства.

На сколько упал экспорт российских нефтепродуктов?

Предварительные данные за сентябрь указывают на заметное падение поставок российских нефтепродуктов. Отгрузки из российских портов сократились примерно на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателями трех предыдущих лет за тот же месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Общий объем транспортировки нефтепродуктов из России за первые 15 дней сентября снизился до 1,94 миллиона баррелей в сутки.

При сохранении таких темпов сентябрь может стать месяцем с самым низким средним уровнем отгрузок, по крайней мере, с начала российского вторжения в Украину в начале 2022 года.

Важно! Это свидетельствует о том, что удары украинских беспилотников действительно имеют ощутимое влияние на российскую нефтяную отрасль.

По оценкам аналитиков атаки на несколько крупных НПЗ снизили объемы переработки нефти в России до менее чем 5 миллионов баррелей в сутки - это минимальный показатель с апреля 2022 года. На фоне раннего сезонного роста внутреннего спроса падение переработки привело к углублению дефицита бензина.

Примечательно! Власти России обсуждают возможность продления запрета на экспорт автомобильного топлива до октября и призвали производителей перенаправить больше объемов дизеля на внутренний рынок.

На сколько упал морской экспорт нефти?

Морской экспорт нефти является основным индикатором добычи в России, поскольку официальная статистика засекречена. По данным отслеживания танкеров, поставки сырой нефти за неделю, закончившуюся 14 сентября, резко сократились по сравнению с недавними максимумами.

Интересно! Особенно заметным оказалось падение отгрузок из портов Балтики после украинских атак на важные региональные объекты.

Как упал экспорт различных нефтепродуктов:

экспорт дизельного топлива и газойля составил около 699 тысяч баррелей в сутки – снижение на 12% по сравнению с предыдущим месяцем;

– снижение на 12% по сравнению с предыдущим месяцем; отгрузки нефти упали до 342 тысяч баррелей в день – на 30% меньше августовского многомесячного максимума и самый низкий показатель этого года;

– на 30% меньше августовского многомесячного максимума и самый низкий показатель этого года; поставки мазута выросли до 835 тысяч баррелей в сутки – максимум с апреля 2023 года;

– максимум с апреля 2023 года; поставки вакуумного газойля, сократились до 53 тысяч баррелей в сутки ;

; экспорт авиатоплива упал до 10 тысяч баррелей в сутки.

В сентябре не зафиксировано экспорта бензина и компонентов для смешивания. Основная часть объемов направляется в азиатские страны, прежде всего в Индию.

Что нужно знать об экспорте нефтепродуктов из России?