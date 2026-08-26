Украинское зерно вновь под угрозой: на Дунае образовалась очередь из 70 судов

У Сулинского канала на Дунае образовалась огромная очередь судов, желающих попасть в украинские порты и загрузить зерно. Однако из-за ряда проблем экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины сталкивается с серьезными задержками.

Почему образовалась очередь из судов

По словам трейдеров и аналитиков, по состоянию на 26 августа прохода по Дунаю ожидают уже около 70 судов, пишет Reuters.

Дело в том, что пропускная способность дунайских портов значительно ниже, чем у черноморских. Зерновые грузы здесь конкурируют за доступ в порты с более приоритетными поставками, в частности топливом, что замедляет экспорт.

Дополнительные трудности создают частые воздушные тревоги, во время которых работа портов полностью приостанавливается.

В результате по состоянию на 25 августа более 50 судов ожидали прохода через Сулинский канал, тогда как в направлении украинских дунайских портов ежедневно следовало лишь по 5–7 судов. Сегодня очередь стала еще длиннее.

Для нынешней ситуации это действительно серьезная проблема. Сегодня около 70 судов ожидают на рейде Сулины. На данный момент реальная пропускная способность Сулинского канала для судов, следующих в украинские порты, составляет всего два-три судна в сутки. Это очень мало,

– пояснила менеджер компании Avalon Shipping Екатерина Кононенко.

Ситуация может ухудшиться еще больше, если из-за неблагоприятной погоды Сулинский канал, как ожидается, могут закрыть примерно на два дня.

Почему Украина использует порты Дуная

После того как российские атаки фактически заблокировали украинские порты на Черном море, часть поставок перенаправили через дунайские порты.

Киев уже активно использовал эту инфраструктуру в начале полномасштабной войны, когда Россия заблокировала порты Большой Одессы. В частности, пик экспорта зерна через Дунай пришелся на 2022–2023 годы – 2,5 миллиона тонн в месяц.

Однако в настоящее время объемы перевозок через Дунай остаются значительно ниже этих показателей, хотя трейдеры постепенно наращивают отгрузки.

Напомним, в настоящее время общий экспорт зерна из Украины значительно отстает от привычных показателей. Так, с 1 по 21 августа за границу было отправлено лишь 539 тысяч тонн зерна против 1,73 миллиона тонн за тот же период прошлого года.