В Черном море снова очередь: Россия блокирует украинские суда с зерном

Россия намеренно ограничивает количество своих инспекций украинских судов "зерновой инициативы". В результате в Черном море образовалась очередь из 80 кораблей.

Об этом сообщила Администрация морских портов Украины. Российская сторона проводит около 6 проверок в день из 40 необходимых.

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Какая ситуация сложилась сейчас

Искусственно образованная Россией очередь составляет 80 кораблей, а их экипаж будет ждать в море от 2 до 5 недель. В ноябре очередь достигла 150 кораблей и в результате мир недополучил 3 миллиона тонн зерна.

Какие бы эффективные инструменты планирования мы ни внедряли, в работе "зернового коридора", есть деструктивная позиция России. Именно через нее при прохождении контроля в Босфоре вместо необходимых 24 – 30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально осуществляется инспекция в среднем, только 3 судов на вход и 3 – на выход. Мы уже видели в прошлом месяце очередь в Босфоре из более 150 судов, которые простаивали там более 30 суток. Тогда решали эту проблему совместно с ООН и Турцией. Сегодня такая тенденция повторяется,

– сообщает руководитель АМПУ Алексей Востриков.

Ситуация с блокированием России в работе “зернового коридора” обсуждается на ежедневных отраслевых совещаниях и еженедельных совещаниях с участниками агрорынка. Обращение о необходимости увеличения инспекций Украина направила партнерам по инициативе – ООН и Турции.

Для оптимизации и прозрачности планирования мероприятия и выхода судов из портов в Одессе АМПУ ввела электронную очередь. на сайте администрации размещается информация о недельном плане обработки судов портовыми операторами и очередности проведения инспекций.