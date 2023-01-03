У Чорному морі знову черга: Росія блокує українські судна з зерном

Росія навмисно обмежує кількість своїх інспекцій українських суден "зернової ініціативи". Внаслідок цього у Чорному морі утворилася черга з 80 кораблів.

Російська сторона проводить близько 6 перевірок на день з необхідних 40.

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Яка ситуація склалася зараз

Штучно утворена Росією черга складає 80 кораблів, а їх екіпаж очікуватиме в морі від 2 до 5 тижнів. У листопаді черга сягнула 150 кораблів і у результаті світ недоотримав 3 мільйони тонн зерна.

За словами голови АМПУ Олексія Вострікова, впровадження електронних інструментів звітності не допомагає – всі зусилля підвищити ефективність перевірок множаться на нуль через навмисне затягування Росією.

Замість необхідних 24 – 30 суден на добу (в рівних долях на вхід і на вихід), реально здійснюється інспекція в середньому, лише 3 суден на вхід і 3 – на вихід. Ми вже бачили минулого місяця чергу у Босфорі з понад 150 суден, які простоювали там більш ніж 30 діб. Тоді розв'язували цю проблему спільно з ООН та Туреччиною. Сьогодні така тенденція повторюється,

– повідомляє керівник АМПУ Олексій Востріков.

Ситуація з блокуванням Росії роботи “зернового коридору” обговорюється на щоденних галузевих нарадах і щотижневих нарадах з учасниками агроринку. Звернення щодо необхідності збільшення інспекцій Україна направила до партнерів з ініціативи – ООН та Туреччини.

Для оптимізації та прозорості планування заходу та виходу суден з портів в Одесі АМПУ запровадила електрону чергу. На сайті адміністрації розміщується інформація щодо тижневого плану обробки суден портовими операторами та черговості проведення інспекцій.