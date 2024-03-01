Экспорт по морскому коридору: Украина увеличила объемы до максимума с начала войны

В феврале грузооборот портов Большой Одессы продемонстрировал рекордные показатели не только для морского коридора, но и для всего экспорта Украины с начала большой войны. Он составил 8 миллионов тонн, из которых 5,2 миллиона тонн это аграрная продукция.

Экспорт по морскому коридору

Эти порты постепенно приближаются к довоенным показателям экспорта. Сейчас более 90% всего агроэкспорта проходит именно через дунайские порты и Большую Одессу.

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Сейчас Украина остается одним из главных гарантов продовольственной безопасности. В частности это касается экспорта зерновых культур в Африку и Азию.

С начала работы Украинского коридора, совместными усилиями удалось доставить почти 28 миллионов тонн в 42 страны мира. Из них, около 19 миллионов тонн это зерновые или масличные.

К слову, сейчас порты Одессы, Черноморска и и южного ждут 113 судов, которые должны экспортировать около 3 миллионов тонн груза.

В июле прошлого года Россия вышла из "зерновой сделки". Именно тогда был создан специальный морской коридор для защиты зерна, отбывающего из портов. Сейчас работа коридора вышла на мощности довоенного уровня.

В НБУ сообщили, что среднемесячные объемы поставок товаров через новый морской коридор составят около 7 миллионов тонн.