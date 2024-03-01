План передачи Украине замороженных российских активов

Президент США Джо Байден объяснил, что российские средства не заменят макрофинансовую помощь для Украины.

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В Bloomberg пишут, что Байден предупредил союзников в частном порядке, что, если Украина проиграет войну, международный порядок будет нарушен минимум на 50 лет.

Сейчас представители стран G7 обсуждают возможность использовать замороженные активы Центробанка России в пользу Украины – это около 280 миллиардов долларов. По мнению президента США, это решение должно быть принято до саммита лидеров G7 в июне в Италии.

Деньги из российских активов могут передать на вооружение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов на армию Украины.

Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины,

– сказала она.

Она добавила, что не может быть большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни.