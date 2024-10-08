Экспорт Украины в 2024 году вырос на 36%: благодаря чему

Одним из ключевых источников финансовой устойчивости Украины являются доходы от экспорта. Стало известно, какими они были за последние 9 месяцев, и благодаря чему он вырос.

Благодаря чему вырос украинский экспорт

В период с января по сентябрь 2024 года объемы украинского экспорта достигли почти 100 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Одним из главных источников нашей финансовой устойчивости являются доходы от украинского экспорта. В январе-сентябре 2024 года украинский экспорт составил почти 100 миллионов тонн. Это на 36% больше, чем в прошлом году.

Как пояснил Денис Шмыгаль, этого удалось достичь благодаря работе Черноморского морского коридора, государственной поддержке украинских экспортеров и усилиям предпринимателей, занятых в экспортноориентированных отраслях экономики.

Обратите внимание! За 9 месяцев 2024 года Украина экспортировала столько же, сколько за весь прошлый год, что в денежном эквиваленте составляет 28,9 миллиарда долларов.