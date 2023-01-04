В 2022 году крупнейшим экспортером Украины стали страны ЕС

В 2022 году больше всего Украина экспортировала в ЕС – более 60% всего объема. А вот торговля с Азиатским регионом существенно сократилась.

Экспорт Украины в 2022 году

За 11 месяцев 2022 года украинский экспорт сократился с 61,3 до 40,7 миллиарда долларов, то есть на 36,6%. Крупнейшим торговым партнером Украины в прошлом году стал Евросоюз.

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За этот период средняя доля экспорта составила 63,3%. В целом, экспортная доля за 2022 год существенно выросла: с 40,4% на начало 2022 года до 68,8% в ноябре.

Активнее всего в 2022 году украинские товары покупала Польша. Объем экспорта в страну составил 6,2 миллиарда долларов, или 15,2%. Также торговыми партнерами Украины также стали Румыния (8,6%), Турция (6,6%), Китай (5,4%), Германия и Венгрия (по 5,2%).

Экспорт с Азиатским регионом сократился

Торговля с Азиатским регионом – с 35,2% в январе снизилась до 21,6% в ноябре. Таким образом, за 1 месяц средняя доля составила 21,8%, что существенно меньше против 63,3% ЕС.

Еще 4,9% пришлось на торговлю с африканскими странами и 4,1% с другими европейскими государствами.