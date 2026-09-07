Экспорт российского зерна в августе сократился в 2,5 раза из-за логистического коллапса и недостаточной пропускной способности портов. В результате внутренние цены на сельхозпродукцию в РФ обвалились более чем на 40%, что вынудило отдельные регионы ввести режим чрезвычайной ситуации.

Согласно данным Службы внешней разведки Украины, за первые двадцать дней августа объемы поставок зерна из России за рубеж сократились до 1,4 миллиона тонн, причем экспорт пшеницы сократился в 2,6 раза.

В каком положении находится российская экономика?

По прогнозам аналитиков, в сентябре показатели экспорта в России могут снизиться еще на 52–62%, достигнув отметки 1,8–2,3 миллиона тонн, что станет худшим результатом с 2010 года.

Избыток продукции, которую невозможно вывезти из страны, вызвал стремительное падение цен на внутреннем рынке. За одну неделю стоимость пшеницы, ячменя, подсолнечника и сои снизилась на 3,3–8,5%, а в годовом исчислении обвал превысил 40%.

К тому же Ростовская область, которая обеспечивает почти десятую часть всего российского урожая, уже 28 августа ввела режим чрезвычайной ситуации из-за невозможности нормально экспортировать зерно.

Попытки Кремля спасти аграриев и логистический тупик

В ответ на кризис российские власти готовят масштабные государственные закупки, льготные кредиты, субсидии и займы под залог нереализованного урожая. Чиновники также рассматривают возможность отмены экспортной пошлины и частичной компенсации расходов на транспортировку к альтернативным морским терминалам.

Однако такие меры не способны решить фундаментальную проблему, ведь до 70% российского зернового экспорта традиционно проходило через южные порты. Альтернативные маршруты не обладают необходимой пропускной способностью, а железнодорожная логистика до портов Балтийского моря добавляет от 30 до 50 долларов на каждую тонну, что делает торговлю полностью убыточной.

Финансовые последствия уже ощутили на себе крупнейшие игроки рынка. Чистая прибыль агрохолдинга "Русагро" за первое полугодие обвалилась на 99% – с 4,8 миллиарда до 55,88 миллиона рублей.

Фактически государственное стимулирование лишь финансирует длительное хранение зерна на складах, поскольку дешевые деньги не способны восстановить нарушенные логистические цепочки. Если экспортные поставки не возобновятся в ближайшее время, убытки аграрной отрасли лягут дополнительным бременем на российский бюджет и банковскую систему.

Показательно, что уполномоченный Путина по международному сотрудничеству в сфере устойчивого развития Борис Титов назвал нынешнюю модель российской экономики "берсерк-режимом", который способен существовать лишь ограниченное время. Страна-агрессор повышает налоги, перераспределяет собственность и все больше привлекает бизнес к финансированию войны. В то же время гражданские отрасли стагнируют, а прогноз роста экономики в 2026 году составляет всего 0,4%. Дополнительное давление создают украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистической и экспортной инфраструктуре России.