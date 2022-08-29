Норвегия заявила о своем плане ограничения экспорта электроэнергии. Такие действия норвежского правительства только помогают россии в создании энергетического кризиса в мире.

Цены на электроэнергию резко выросли после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале. На фоне этого решение Осло относительно ограничения экспорта электроэнергии разделяет традиционных союзников и расширяет влияние россии.

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Как это повлияет на мир

Операторы электросетей Дании, Финляндии и Швеции предупредили, что такое предложение прекратить экспорт электроэнергии на фоне беспокойства в Осло по поводу ее гидропроизводства подорвет европейский рынок энергообеспечения. Кроме того, в то время, как Европа борется с серьезным энергетическим кризисом, такая ситуация является опасным актом, который рискует расширить полномочия президента россии владимира путина.

Исполнительный директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен назвал такой шаг эгоистичным по отношению к другим союзникам страны.

Это первая страна в Европе, которая сделает подобное в электроэнергетике. Это будет опасным и националистическим шагом. Такое поведение очень эгоистично,

– рассказал Financial Time Юкка Руусунен.

Объяснение норвежского правительства

В Норвегии же заявили, что такие действия направлены на повышение собственной безопасности снабжения энергией, чтобы смягчить рост цен на электроэнергию внутри страны, особенно для предприятий, находящихся в затруднительном положении на юге страны. Но, несмотря на это, они сообщают, что их план "защиты" будет отвечать обязательствам перед Европой.

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Трюгве Слагсвольд Ведум, министр финансов Норвегии, успокаивает по поводу опасений Финляндии и Швеции. Они получают электроэнергию с севера Норвегии, где уровень водохранилищ высок, а цены низкие, в отличие от юга страны, откуда происходит поставка электроэнергии в Данию, Германию, Великобританию и Нидерланды.

Но Руусунен опроверг этот аргумент, сказав, что на севере есть "очень слабая" и "очень маленькая" линия электроснабжения.

Если мы не будем работать вместе, это поможет россии. А лучший способ для этого – покинуть команду,

– добавил он.

Какой будет цена на электроэнергию в Украине

Цена электроэнергии в ЕС выросла до новых рекордных показателей в конце минувшей недели (26 августа) в результате ограничения поставок газа через "северный поток-1" в преддверии отопительного сезона.

В комментарии 24 каналу Олег Попенко, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг, отметил, что объединение Украины с европейской электросетью приведет к тому, что стоимость электроэнергии в Украине будет расти.

Олег Попенко, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг, отметил, что объединение Украины с европейской электросетью приведет к тому, что стоимость электроэнергии в Украине будет расти. До 31 октября этого года для рядовых украинцев действует тариф 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час.

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