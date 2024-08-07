Киты накопили 23 миллиарда долларов благодаря биткойну: как это произошло

Инвесторы часто зарабатывают на колебаниях, происходящих на рынке. В том числе и в секторе криптовалют.

Что происходит с биткойном

Крупные инвесторы часто покупают биткоин в момент его падения. То есть когда он опускается в цене ниже 50 тысяч долларов.

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Как раз такая ситуация происходила 5 августа. Тогда киты очень активно выкупали биткоин.

Справка: Китами называют крупных холдеров биткойна.

В течение месяца киты выкупили 404 448 биткойнов. По состоянию на сейчас, это ориентировочно 23 миллиарда долларов.

Ки Янг Джу CEO аналитической платформы CryptoQuant За последние 30 дней 404 448 биткойнов перешли на постоянные адреса владельцев, и это явно накопление.

Динамика биткойна за 30 дней/ Фото со страницы Ки Янг Джу в Х