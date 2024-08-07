Киты накопили 23 миллиарда долларов благодаря биткойну: как это произошло
7 августа 2024, 16:32Читати новину українською
Источник:Ки Янг Джу
Инвесторы часто зарабатывают на колебаниях, происходящих на рынке. В том числе и в секторе криптовалют.
Что происходит с биткойном
Крупные инвесторы часто покупают биткоин в момент его падения. То есть когда он опускается в цене ниже 50 тысяч долларов.
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Как раз такая ситуация происходила 5 августа. Тогда киты очень активно выкупали биткоин.Справка: Китами называют крупных холдеров биткойна.
В течение месяца киты выкупили 404 448 биткойнов. По состоянию на сейчас, это ориентировочно 23 миллиарда долларов.
За последние 30 дней 404 448 биткойнов перешли на постоянные адреса владельцев, и это явно накопление.