Кити накопичили 23 мільярди доларів завдяки біткойну: як це відбулося

Інвестори часто заробляють на коливаннях, що відбувається на ринку. Зокрема і у секторі криптовалюти.

Що відбувається з біткойном

Великі інвестори часто купують біткойн у момент його падіння. Тобто коли він опускається в ціні нижче 50 тисяч доларів.

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Якраз така ситуація відбувалася 5 серпня. Тоді кити дуже активно викуповували біткойн.

Довідка: Китами називають великих холдерів біткойна.

Протягом місяця кити викупили 404 448 біткойнів. Станом на зараз, це орієнтовно 23 мільярди доларів.

Кі Янг Джу CEO аналітичної платформи CryptoQuant За останні 30 днів 404 448 біткойнів перейшли на постійні адреси власників, і це явно накопичення.

Динаміка біткойна за 30 днів/ Фото зі сторінки Кі Янг Джу у Х