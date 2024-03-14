Чтобы не остаться без субсидии: куда сообщить об изменениях в домохозяйстве
Источник:ПФУ
Каждый украинец обязан сообщать ПФУ об изменениях в своем домохозяйстве в течение 30 суток после их наступления. После сообщения о произошедших изменениях, необходимо заново подать декларацию и заявление на оформление субсидии.
Куда сообщать об изменениях
На Портале электронных услуг ПФУ есть личный кабинет. Именно туда можно подать необходимую информацию об изменениях, произошедших и влияющих на назначение субсидии.
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В частности, граждане должны сообщать ПФУ о:
- изменениях состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
- изменениях социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
- изменениях в составе семьи члена домохозяйства;
- изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;
- изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;
- изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;
- наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии.
Как сделать это онлайн
Алгоритм подачи заявления о назначении жилищной субсидии или льготы онлайн является следующим:
- авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);
- в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажмите на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКПП; другие необходимые документы;
- проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".
Каким еще образом можно передать информацию
В соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", обращение граждан может быть как устным, так и письменным:
- Устное обращение излагается на личном приеме, то есть нужно прийти в любое отделение ПФУ и записаться к специалисту. Или можно позвонить в колл-центры.
- Относительно письменного обращения, то оно направляется по почте или передается гражданином в соответствующий орган, учреждения лично или через уполномоченное им лицо, которое имеет доверенность от него.
При этом, в обращении должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина;
- изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.
- письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.