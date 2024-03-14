Щоб не залишитись без субсидії: куди повідомити про зміни у домогосподарстві

Кожен українець зобов'язаний повідомляти ПФУ про зміни у своєму домогосподарстві протягом 30 діб після їх настання. Після повідомлення про зміни, які сталися, необхідно заново подати декларацію та заяву на оформлення субсидії.

Куди повідомляти про зміни

На Порталі електронних послуг ПФУ є особистий кабінет. Саме туди можна подати необхідну інформацію про зміни, що відбулися та впливають на призначення субсидії.

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Зокрема, громадяни повинні повідомляти ПФУ про:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

Як зробити це онлайн

У разі настання зазначених умов подаються нові заява та декларація.

Алгоритм подання заяви про призначення житлової субсидії чи пільги онлайн є наступним:

авторизуйтеся за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

у розділі "Комунікації з ПФУ" натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії";

заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте відскановані документи: паспорт заявника; РНОКПП; інші необхідні документи;

перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".

Яким ще чином можна передати інформацію

Стан опрацювання заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", звернення громадян може бути як усним, так і письмовим:

Усне звернення викладається на особистому прийомі, тобто потрібно прийти до будь-якого відділення ПФУ і записатися до фахівця. Або можна зателефонувати до кол-центрів. Щодо письмового звернення, то воно надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, яка має довіреність від нього.

При цьому, у зверненні має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.

письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням засобів електронного зв’язку. В електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.