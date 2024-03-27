Как пенсионеру оформить статус инвалидности
Источник:Действие
Чтобы получить статус человека с инвалидностью в Украине, нужно выполнить несколько шагов, которые регулируются постановлением Кабмина. Прежде всего, лицо должно определить свою группу инвалидности, а потом уже подавать соответствующие документы.
Что нужно знать о группах инвалидности
Стоит различать врожденную инвалидность и приобретенную вследствие заболевания, травмы и т.д.
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В зависимости от степени инвалидности, различают три группы:
- Первая группа: Лица в тяжелом состоянии здоровья, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе.
- Вторая группа: Люди с тяжелыми постоянными функциональными нарушениями, но способные самостоятельно ухаживать за собой без потребности в постоянном присмотре.
- Третья группа: Лица с умеренными стойкими функциональными нарушениями, способны работать, но нуждаются в социальной поддержке и защите.
Как пенсионеру оформить инвалидность
Шаг 1: Визит к семейному врачу
Сначала нужно обратиться к семейному врачу для проведения диагностики и получения комплексного медицинского осмотра. Это предусматривает, что в течение пяти дней пациент должен пройти необходимые анализы и посетить узкоспециализированных врачей, которые определят диагноз.Важно! Врачи делают записи в медицинскую карточку и форму 088/о, которая является направлением на медико-социальную экспертизу. Эту форму заполняет и подписывает семейный или врач-специалист, указывая информацию о состоянии пациента и обоснования для установления инвалидности.
Шаг 2: Врачебно-консультативная комиссия (ВКК)
После обследования форму 088/о рассматривает ВКК, организована в медицинском учреждении по решению главного врача, в состав которой входят врачи этого учреждения. ВКК определяет, имеет ли пациент право на статус лица с инвалидностью.
Шаг 3: прохождение МСЭК
После одобрения выводов комиссии и подписания формы 088/о, пациента направляют на медико-социальную экспертизу, которая должна состояться в течение пяти рабочих дней. Экспертиза устанавливает инвалидность и разрабатывает план лечения и реабилитации для пациента.
Медико-социальные экспертные комиссии выполняют оценку состояния здоровья лиц для определения группы инвалидности, ее причины и момента наступления.
Они также рекомендуют виды работы, учитывая здоровье человека, устанавливают причинно-следственные связи между инвалидностью и заболеваниями, а также степень утраты трудоспособности из-за несчастных случаев на производстве или профзаболеваний.
Для подачи документов в МСЭК нужны следующие документы:
- Форма направления 088/о с подписями председателя и членов ВКК, запечатана медучреждением.
- Паспорт и его копия.
- Амбулаторная медицинская карта (форма 025/о).
- Трудовая книжка и ее нотариально заверенная копия или копия, заверенная отделом кадров.
- Оригиналы медицинских документов, указанных в форме 088/с, включая справки от специалистов (хирурга, невропатолога, терапевта и т.д.) по заболеванию, которое может стать причиной инвалидности.
- Результаты рентгенов и лабораторных анализов.
- Эпикриз с основным диагнозом, описан в выписке из истории болезни.
Что делать дальше
Копии документов, связанных с реабилитацией и назначением инвалидности, следует направлять в следующие государственные учреждения:
- Выписка из акта осмотра комиссии (в течение трех дней) – в учреждение, где лицо с инвалидностью зарегистрировано как получатель пенсии или социальной помощи.
- Индивидуальная программа реабилитации и выписка из акта осмотра комиссии по потере профессиональной трудоспособности – в орган государственного социального страхования.
- Копия индивидуальной программы реабилитации – в лечебное учреждение и социальную защиту населения по месту жительства.
- Сообщение о группе инвалидности и, в случае установления потери трудоспособности, выписка из акта комиссии – на место работы.