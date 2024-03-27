Як пенсіонеру оформити статус інвалідності

Щоб отримати статус людини з інвалідністю в Україні, потрібно виконати кілька кроків, які регулюються постановою Кабміну. Передусім, особа має визначити свою групу інвалідності, а тоді вже подавати відповідні документи.

Що треба знати про групи інвалідності

Варто розрізняти вроджену інвалідність та набуту внаслідок захворювання, травми тощо.

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Залежно від ступеня інвалідності, розрізняють три групи:

Перша група : Особи в тяжкому стані здоров'я, які не можуть обслуговувати себе самостійно і потребують постійного догляду.

: Особи в тяжкому стані здоров'я, які не можуть обслуговувати себе самостійно і потребують постійного догляду. Друга група : Люди з важкими постійними функціональними порушеннями, але здатні самостійно доглядати за собою без потреби в постійному нагляді.

: Люди з важкими постійними функціональними порушеннями, але здатні самостійно доглядати за собою без потреби в постійному нагляді. Третя група: Особи з помірними стійкими функціональними порушеннями, здатні працювати, але потребують соціальної підтримки та захисту.

Як пенсіонеру оформити інвалідність

Крок 1: Візит до сімейного лікаря

Спочатку потрібно звернутись до сімейного лікаря для проведення діагностики та отримання комплексного медичного огляду. Це передбачає, що протягом п’яти днів пацієнт має пройти необхідні аналізи та відвідати вузькоспеціалізованих лікарів, які визначать діагноз.

! Лікарі роблять записи у медичну картку та форму 088/о, яка є направленням на медико-соціальну експертизу. Цю форму заповнює та підписує сімейний або лікар-спеціаліст, вказуючи інформацію про стан пацієнта та обґрунтування для встановлення інвалідності.

Крок 2: Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК)

Після обстеження форму 088/о розглядає ЛКК, організована в медичній установі за рішенням головного лікаря, до складу якої входять лікарі цієї установи. ЛКК визначає, чи має пацієнт право на статус особи з інвалідністю.

Крок 3: проходження МСЕК

Після схвалення висновків комісії та підписання форми 088/о, пацієнта направляють на медико-соціальну експертизу, яка має відбутися протягом п’яти робочих днів. Експертиза встановлює інвалідність та розробляє план лікування та реабілітації для пацієнта.

Медико-соціальні експертні комісії виконують оцінку стану здоров'я осіб для визначення групи інвалідності, її причини та моменту настання.

Вони також рекомендують види роботи, враховуючи здоров'я людини, встановлюють причинно-наслідкові зв'язки між інвалідністю та захворюваннями, а також ступінь втрати працездатності через нещасні випадки на виробництві чи профзахворювання.

Для подання документів в МСЕК потрібні такі документи:

Форма направлення 088/о з підписами голови та членів ЛКК, запечатана медустановою. Паспорт та його копія. Амбулаторна медична карта (форма 025/о). Трудова книжка та її нотаріально засвідчена копія або копія, засвідчена відділом кадрів. Оригінали медичних документів, зазначених у формі 088/с, включно з довідками від спеціалістів (хірурга, невропатолога, терапевта тощо) щодо захворювання, яке може стати причиною інвалідності. Результати рентгенів та лабораторних аналізів. Епікриз з основним діагнозом, описаний у виписці з історії хвороби.

Що робити далі

Копії документів, пов'язаних з реабілітацією та призначенням інвалідності, слід надсилати до наступних державних установ: