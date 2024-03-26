У кого виплати не зростуть

Індексація не вплине на громадян, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років. Це пов'язано з тим, що у їхніх виплатах уже враховані економічні зміни, які, власне і провокують збільшення пенсій.

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Також не відчують індексацію отримувачі пенсії, яка менша за визначений в Україні мінімум. Річ у тім, що таким громадянам надається спеціальна щомісячна надбавка. Завдяки цій доплаті, вказані пенсії і досягають розміру мінімальних. Після індексації сума підвищення перекриє надбавку. А доплата, своєю чергою анулюється.

Не буде відчутна індексація і для отримувачів максимальних виплат. Зокрема, йдеться про пенсії суддів та прокурорів.

Що відомо про цьогорічну індексацію

Під індексацію потрапили виплати призначені до 31 грудня 2023 року включно. Її показник становив – 1,0796.

Підвищення виплат відбулося на щонайменше 100 гривень. Максимальний показник зростання пенсій склав майже 1 500 гривень. Під індексацію підпали виплати таких громадян:

цивільні пенсіонери – 9,5 мільйонів осіб;

колишні працівники силових відомств – 596 тисяч громадян;

особи, які мають інвалідність або тяжку хворобу внаслідок аварії на ЧАЕС – 97,8 тисячі осіб.

Зверніть увагу! Невідомо чи будуть індексувати ще пенсії до кінця 2024 року. До повномасштабного вторгнення, така процедура могла відбуватися двічі на рік.