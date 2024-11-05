Как выборы в США повлияют на курс биткоина

Трейдеры готовятся к значительным колебаниям на рынке крипты. "Прыжки" будут происходить вследствие проведения президентских выборов в США.

Что будет происходить с биткойном сегодня

По мнению трейдеров, сильная волатильность биткойна должна ощущаться сразу после проведения американских выборов. В частности, об этом свидетельствуют данные BTC, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.

Соучредитель поставщика ликвидности для криптодеривативов Orbit Markets Кэролайн Морон утверждает, что рынок опционов также демонстрирует потенциальное движение на почти 8%. В норме это значение достигает ориентировочно 2%.

По прогнозу Bernstein, в соответствии с результатами выборов, стоимость биткойна может измениться так:

если победит Трамп, биткойн может подорожать до 80 – 90 тысяч долларов;

а вот в случае победы Харрис биткойн может подешеветь до 50 тысяч долларов.



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Обратите внимание! На момент написания публикации, биткойн колеблется в пределах 68 – 69 тысяч долларов.