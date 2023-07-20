Однозонный, двухзонный и трехзонный: как снять показатели счетчика электроэнергии

Украинцы могут по выбору установить как однозонный счетчик, так и более экономичные, а это двухзонные и трехзонные. В зависимости от типа прибора, ведущего учет потребленных киловатт, подавать показатели приходится по-разному.

Однозонные счетчики: как подавать показатели

Однофазные счетчики электроэнергии используются для однофазных сетей. Когда вы подаете показатели, к примеру онлайн, вам нужно придерживаться формата "Код {пробел} показатель":

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В этом смысле код – это десятизначный код абонента, который можно получить по квитанции об оплате.

А показатель – это показатель прибора учета на дату отправки письма.

Кроме того, можно позвонить в коллектор вашего оператора, где должны его продиктовать.

Пример сообщения будет выглядеть так: 0000011111 85, 0000011111 – это десятизначный код, а 85 – показатель счетчика.

Что делать с двухзонными и трехзонными счетчиками

Такие счетчики электроэнергии помогают сэкономить средства на оплате счетов за электроэнергию. Они, кроме объема электроэнергии, фиксируют также время ее потребления. Это позволяют пользователям приборов платить за свет по "ночному" тарифу, который дешевле. Для потребителей, имеющих зонные счетчики, показатели следует подавать следующим образом:

Двухзонные счетчики

Как рассказывают в YASNO, на экране двухзонного счетчика последовательно отображаются объем потребленной электроэнергии, также есть киловатт-часы по разным тарифам. А еще дата, время и другие параметры.

Такой тип приборов рассчитан на две зоны:да

Для того чтобы проще понимать информацию на двухзонном электросчетчике, каждое показание имеет свой индекс, стоящий рядом с цифрами:

На счетчиках GAMA индекс "1.5.8.2" указывает на тариф "день", а индекс "1.5.8.1" – на тариф "ночь".

индекс "1.5.8.2" указывает на тариф "день", а индекс "1.5.8.1" – на тариф "ночь". Тип счетчика NiK имеет по тарифу "день" индекс "Т22" или просто "Т2", а по тарифу "ночь" – "Т21" или "Т1".

При подаче показателей пользователям нужно в письме или в сообщении (зависит от того, как именно вы подаете показатели) указать три значения в формате "Код {пробел} показатель_День {пробел} показатель_Ночь", где:

код – это десятизначный код абонента;

показатель_День – это показатель дневной зоны;

показатель_Ночь – показатель ночной зоны.

Не забывайте разделять все значения пробелами, так как система принимает информацию. Пример сообщения для двухзонного прибора учета выглядит так – 0000011111 85 55 (0000011111 – это десятизначный код, 85 – показатель "день", 55 – показатель "ночь".

Трехзонные счетчики

В таком случае пользователям необходимо в письме или сообщении при подаче показателей указывать уже 4 значения. Форма выглядит так: "Код {пробел} показатель_Полупик {пробел} показатель_Ночь {пробел} показатель_Пик":

код – это десятизначный код абонента;

показатель_Полупик – показатель пол пиковой зоны прибора;

показатель_Ночь – показатель ночной зоны;

показатель_Пик – показатель пиковой зоны.

Для трехзонных тарифов сутки разделены на три зоны:– с 23:00 до 07:00,– с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00,– с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00.

Пример сообщения для трехзонного прибора учета – 0000011111 85 55 15, где 0000011111 – это десятизначный код, 85 – показатель Полпик, 55 – показатель Ночь, 15 – показатель Пик.

Варианты подачи показов счетчика онлайн

Напоминаем, что это можно сделать благодаря телефону, боту Viber и Telegram, официальным сайтам операторов и специальным мобильным приложениям.

К примеру, киевляне могут позвонить в колл-центр по телефону (044) 202-15-88 или 15-88 (ДТЭК Киевские электросети). Также, в Киевоблэнерго по телефону (044) 459-07-40. Чтобы подать показатели, таким образом следует выбрать цифру 2 в главном меню, ввести номер лицевого счета и текущие показатели счетчика. Или отправить смс на номер (067) 239-7-238.

Один из самых популярных вариантов представляет представление показателей через личный кабинет официального сайта ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ или Киевоблэнерго. Для регистрации необходимо указать номер лицевого счета и сумму последнего платежа.

А вот львовяне могут для подачи отправить письмо на электронную почту pokaz@loe.lviv.ua. Это можно сделать и по номеру (032) 295 85 13, где оператор голосового меню направит ваши действия для представления показателей. Есть еще вариант отправить смс на номер 5068, или позвонить по телефону, впрочем, такой звонок будет платным.

Сроки подачи показателей ежемесячно неизменны – не позднее первого числа месяца. В случае, когда пользователь забывает своевременно предоставить информацию, платежка автоматически начисляется с большим количеством использованных киловатт, ведь для расчета при таких обстоятельствах берут среднее значение.