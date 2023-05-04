Без кофе, лишних подписок и с кэшбеком: как экономить каждый день
Каждый день украинцы тратят средства на множество безделушек, которых со временем становится все больше, как и потерянных на них денег. Мы собрали несколько советов, которые помогут экономить каждый день.
На что мы тратим средства каждый день
У большинства украинцев есть какая-то привычка, которая регулярно вытаскивает деньги из их кошелька. Для кого-то это сигареты, а кто-то не может представить свое утро без кофе. Мы посчитали сколько вы тратите средств на свои предпочтения ежемесячно.
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- Кофе: 1 чашка днем стоит в среднем 70 гривен – это 2100 гривен в месяц;
- Сигареты: 1 пачка в неделю в среднем 90 гривен – 360 гривен в месяц;
- Алкоголь (пиво): 1 бутылка в 3 дня будет в среднем 35 гривен – 350 гривен в месяц;
- Такси: 1 поездка в 3 дня в среднем 150 гривен – 1500 гривен в месяц;
- Еда в кафе: 1 раз в 3 дня будет в среднем 250 гривен – 2500 гривен в месяц.
Также средства могут незаметно исчезать с вашей карты на платные подписки, о которых вы могли забыть. Такие, как YouTube Premium, Netflix или GetContact.
Как вернуть часть денег за свои покупки
В первую очередь можно воспользоваться кэшбеком – это частичный возврат средств за покупку или услугу. Обычно возвращают от 2 до 20% в течение 14 – 60 дней.
Чтобы получить кэшбек за онлайн-покупки, можно воспользоваться одним из зарубежных сайтов, специализирующихся на этом. На них вы получаете специальную ссылку, по которой переходите в магазин и после покупки получаете возврат средств от 3% до 20%. Сайты:
- www.ebates.com
- www.mrrebates.com
- www.couponcactus.com
- www.bigcrumbs.com
- www.extrabux.com
- www.cashbaq.com
- www.shopathome.com
- www.fatwallet.com
Также существуют приложения на телефон, тоже возвращающие деньги за покупки. Они работают иным образом и имеют более расширенный функционал.
- Capital One Shopping. Здесь можно просканировать штрихкод товара и приложение самое найдет магазины где он стоит дешевле. Также он попытается после вашей покупки применить купоны для скидки, что сбережет ваши деньги.
- Dosh. Это подойдет для людей, которые любят путешествовать, ведь приложение работает с самыми большими магазинами и ресторанами мира. Пользуясь им, вы накапливаете кэшбек, который можно вывести через PayPal или Venmo, когда он достигнет 25 долларов. Также вы получите дополнительные очки, если пригласите друзей.
- MyPoints. Идеальное приложение для интернет-покупок. Он сотрудничает с более чем 2 тысячами магазинов и позволяет сэкономить до 40% израсходованных средств. Кэшбек можно вывести или превратить в подарочный сертификат.
Экономить можно даже на коммунальных платежах. Для этого нужно включить опцию кэшбека при онлайн оплате коммуналки на своей кредитной карте. Так можно вернуть от 1% до 5% от израсходованного.
Какие еще способы для экономии
- Если вы не можете начать свое утро без кофе, тогда вы можете либо купить целую пачку (500 гривен) к себе домой, либо ходить в кафе со своим экокружкой – в некоторых заведениях за это делают скидки.
- Очистите свои платные подписки, которыми вы больше не пользуетесь. Часто люди забывают, что оформляли их, а между тем сервисы продолжают взимать с банковских карт деньги. Также рассмотрите вариант семейной подписки, которая делится на нескольких человек, выходящих дешевле – например YouTube Premium за обычную подписку просит 99 гривен, а за семейную 149 гривен на 5 человек, это где-то 30 гривен.
- Сигареты и алкоголь – вредные привычки, но если вы от них не можете отказаться, то можете закупать их оптом. Например, спайка пива Blank из 4 штук стоит 90 гривен в то время, как 1 жестянка 28, 5 гривны – экономия. 24 гривны.