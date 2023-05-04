Без кави, зайвих підписок і з кешбеком: як заощаджувати щодня
Щодня українці витрачають кошти на безліч дрібничок, яких з часом стає все більше, як і витрачених на них грошей. Ми зібрали декілька порад, які допоможуть заощаджувати щодня.
На що ми витрачаємо кошти щодня
У більшості українців є якась звичка, яка регулярно витягує гроші з їхнього гаманця. Для когось це сигарети, а хтось не може уявити свій ранок без кави. Ми порахували скільки ви витрачаєте коштів на свої вподобання щомісяця.
Читайте також Заощадження нікому не завадять: цікавий спосіб економії на приготуванні макаронів
- Кава: 1 горнятко вдень коштує в середньому 70 гривень – це 2 100 гривень в місяць;
- Сигарети: 1 пачка на тиждень в середньому 90 гривень – 360 гривень в місяць;
- Алкоголь (пиво): 1 пляшка в 3 дні буде в середньому 35 гривень – 350 гривень в місяць;
- Таксі: 1 поїздка у 3 дні в середньому 150 гривень – 1 500 гривень в місяць;
- Їжа в кафе: 1 раз на 3 дні буде в середньому 250 гривень – 2 500 гривень в місяць.
Також кошти можуть непомітно зникати з вашої карти на платні підписки про які вимогли забути. Такі як YouTube Premium, Netflix чи GetContact.
Як повернути частину грошей за свої покупки
В першу чергу можна скористатися кешбеком – це часткове повернення коштів за покупку або послугу. Зазвичай повертають від 2% до 20% протягом 14 – 60 днів.
Щоб отримати кешбек за онлайн-покупки, можна скористатися одним із закордонних сайтів, які на цьому спеціалізуються. На них ви отримуєте спеціальне посилання, за яким переходите в магазин та після покупки отримуєте повернення коштів від 3% до 20%. Сайти:
- www.ebates.com
- www.mrrebates.com
- www.couponcactus.com
- www.bigcrumbs.com
- www.extrabux.com
- www.cashbaq.com
- www.shopathome.com
- www.fatwallet.com
Також існують додатки на телефон, які теж повертають гроші за покупки. Вони працюють іншим чином та мають більш розширений функціонал.
- Capital One Shopping. Тут можна просканувати штрихкод товару і застосунок сам знайде магазини де він коштує дешевше. Також він спробує після вашої покупки застосувати купони для знижки, що збереже ваші гроші.
- Dosh. Це підійде для людей, які люблять подорожувати, адже застосунок працює з найбільшими магазинами та ресторанами світу. Користуючись ним ви накопичуєте кешбек, який можна вивести через PayPal чи Venmo, коли він досягне 25 доларів. Також ви отримаєте додаткові бали, якщо запросите друзів.
- MyPoints. Ідеальний додаток для інтернет-покупок. Він співпрацює з понад 2 тисячами магазинів та дозволяє зекономити до 40% витрачених коштів. Кешбек можна вивести або перетворити у подарунковий сертифікат.
Заощаджувати можна навіть на комунальних платежах. Для цього потрібно увімкнути опцію кешбеку у разі онлайн оплати комуналки на своїй кредитній картці. Так можна повернути від 1% до 5% від витраченого.
Які є ще способи для економії
- Якщо ви не можете почати свій ранок без кави, тоді ви можете або купити цілу пачку (500 гривень) до себе додому, або ходити до кав'ярень зі своєю екокружкою – в деяких закладах за це роблять знижки.
- Почистьте свої платні підписки, якими більше не користуєтеся. Часто люди забувають, що оформляли їх, а тим часом сервіси продовжують стягувати з банківських карток гроші. Також розгляньте варіант сімейної підписки, яка ділиться на кількох людей, що виходить дешевше – наприклад YouTube Premium за звичайну підписку просить 99 гривень, а за сімейну 149 гривень на 5 людей, це десь 30 гривень.
- Сигарети та алкоголь – доволі шкідливі звички, але якщо ви від них не можете відмовитися, то можете закупати їх оптом. Наприклад, спайка пива Blank з 4 штук коштує 90 гривень, у той час як 1 бляшанка – 28, 5 гривні – економія 24 гривні.