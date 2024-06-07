Как защитить холодильник во время отключений электроэнергии

Перепады напряжения во время отключений света могут повредить бытовую технику, в частности, холодильники. Впрочем, есть несколько советов относительно того, как не допустить поломку и уберечь технику от перенапряжения.

Советы от перепадов напряжения

Прежде всего, стоит позаботиться о том, чтобы холодильник не был включен в розетку во время отключения и восстановления энергоснабжения.

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Когда выключается электричество, лучше вытащить штепсель из розетки. Также не следует включать технику сразу после восстановления электроснабжения, ведь возможны скачки напряжения. Лучше подождать 5-10 минут.

Для защиты бытовой техники от скачков напряжения, можно использовать так называемые стабилизаторы напряжения. Их нужно установить в розетку и подключить технику через них.

Как сохранить температуру в холодильнике

Стабилизатор выравнивает напряжение, обеспечивая бесперебойное электроснабжение техники. Когда электричество снова появится, стабилизатор самостоятельно выдержит несколько минут и только потом включит технику.

Сохранение температуры:

Помните, что холодильник будет сохранять низкую температуру некоторое время после отключения электричества. Проверьте состояние уплотнителей и при необходимости замените их, чтобы предотвратить утечку прохлады.

Летом не открывайте окна в пиковые часы жары, чтобы поддерживать прохладную температуру в комнате.

Минимизируйте открывание дверцы:

Не открывайте холодильник надолго и слишком часто, чтобы сохранить холод внутри.

Дополнительные методы охлаждения:

Если свет не появился, а температура в холодильнике начинает повышаться, примените дополнительные методы охлаждения. Например, используйте специальные аккумуляторы холода. Это емкости, заполненные солевым раствором большой теплоемкости.

Можно также использовать блочный или сухой лед. Внутрь холодильника можно положить замороженные контейнеры или бутылки с водой. Заливайте воду в бутылки не доверху, чтобы лед не разорвал их при замерзании.

Чтобы вода таяла медленнее, смешайте ее с солью.

Правильное заполнение холодильника:

Для обеспечения оптимальной работы холодильника важно правильно заполнять его объем. Не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте посуду вплотную друг к другу, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри.

Избегайте горячих блюд: