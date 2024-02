Как убить российскую нефтяную экономику, – The National Interest

Нефть и газ – это важные элементы российской экономики, которые в современных условиях помогают финансировать агрессию против Украины. Но шведско-американский экономист и ведущий международный эксперт по вопросам национальных экономик Украины, России и стран бывшего СССР Андерс Ослунд поделился своим вариантом уничтожения нефтяной экономики России.

Редакция 24 Канала перевела и адаптировала материал The National Interest "How to Kill Russia's Oil Economy".

Экономика России и первая победа Запада

Экономика России не впечатляет своими размерами с примерно 1,5 триллиона долларов, которая колеблется с нестабильным рублем. Российская экономика также очень уязвима, поскольку бюджет живет благодаря экспорту энергоресурсов, которые, во-первых, сложно транспортировать, а во-вторых, на которые Запад ввел санкционные ограничения.

Большинство российского экспорта – это сырьевые товары, особенно когда цены на нефть высокие. Общие доходы от экспорта зависят от цен на нефть и газ (от мизерных 382 миллиардов долларов в 2020 году до 628 миллиардов долларов в 2022 году).

Россия уже потеряла почти весь рынок газа в Европе. В целом газовый экспорт страны в Европу оценивали в 150 миллиардов кубических метров, которые приносили 60 – 70 миллиардов долларов в год. Главная причина – высокомерие, которое привело к тому, что Россия стала ненадежным поставщиком.

Россия также не смогла диверсифицировать экспорт собственного газа. Основной газопровод связан с Европой, а производство сжиженного газа является весьма незначительным. В Китай Россия экспортирует только 30 миллиардов кубических метров через трубопровод.

Дальше – больше! В 2023 году "Газпром" резко сократил объемы производства, которые будет крайне нелегко восстановить. В то же время продажа голубого топлива на внутреннем рынке серьезно зависит от дотаций (субсидий). Поэтому одна из крупнейших российских компаний даже может обанкротиться.

Борьба с Россией на рынке нефти продолжается

Запад сумел разгромить Россию на газовом рынке и теперь должен сосредоточить внимание на экспорте нефти.

Российский нефтяной сектор играет значительно более важную роль, а также управляется на очень профессиональном уровне. Именно на нефть традиционно приходится более половины общего российского экспорта.

Страны Запада и Украина должны сфокусировать свои усилия на минимизации российских доходов от продажи нефти. Напомним, что в конце 2022 года ввели ценовой потолок на российскую нефть (60 долларов за баррель – 24 Канал). Этот инструмент достаточно эффективно работал в течение первой половины 2023 года, однако затем цены на сырье выросли.

США успешно отслеживают субъектов, которые нарушают санкции против России, и вводят новые ограничения против многих из них все более эффективно. Однако Западу нужно идти дальше.

Экологический козырь против России

Дополнительная слабость России – экспорт сырья требует дешевой транспортировки. Прежде всего речь идет о морских путях и трубопроводах. Интересно, что доступ России к морям достаточно ограничен.

На сегодня для 90% экспорта российской нефти направляется через два морских пути: Балтийское море и Черное море. Большинство судов, которые транспортируют российскую нефть, – это теневой флот, который используют из-за санкционных ограничений. Стоит понимать, что это старые и некачественные танкеры, которые обычно имеют либо плохую страховку, либо вообще никакой. Поэтому, такие суда не должны получать доступ к вышеупомянутым водам, поскольку они представляют серьезную угрозу для экологии.

В частности, Балтийское море окружено странами ЕС и НАТО, которые заботятся об окружающей среде, а российский теневой флот пока, возможно, является самой большой угрозой для его "здоровья". Для примера, Финляндия и Эстония могут ввести определенные стандарты, а Европейскому Союзу стоит продемонстрировать определенную геополитическую силу.

Тогда как экспорт российской нефти в Черном море проходит через Стамбул и Босфор. Возникает логичный вопрос: "Как может Турция, которая вводит серьезные экологические ограничения в Босфоре, пропускать некачественные нефтяные танкеры?" Самое время их остановить.

Фактор атак Украины

С недавних пор Украина начала бомбить нефтеперерабатывающие заводы и экспортные порты в России. Интересно, что настаивая на собственной независимости от стран-транзитеров и достаточно жестоко относясь к ним, Россия сделала себя уязвимой к украинским атакам.

В Украине во время полномасштабной войны развили производство беспилотников различных видов. Эксперт отметил, что "

Для примера, Украина уже атаковала один из трех крупных нефтяных портов возле Санкт-Петербурга и один возле Новороссийска, а также поджигала многочисленные нефтяные базы по всей территории России. Далее можно ожидать новых ударов Украины по большему количеству объектов, которые связаны с нефтяным сектором России.

После этого Украина может перейти к атакам по важным нефтяным объектам и узлам, которые не так легко отремонтировать как трубопроводы. Параллельно Запад должен запретить западным сервисным компаниям из нефтяного сектора работать в России.

Как поставить Россию на колени

Нужна ли миру российская нефть? На самом деле не очень. Сейчас на рынке нефти фиксируют избыток предложения. Цены на сырье имеют тенденцию к падению даже несмотря на попытки России и Саудовской Аравии сократить объемы добычи.

США сумели покрыть пробел на рынке после этих сокращений. Американцы сегодня добывают больше нефти, чем любая страна в мире. Речь идет о 13,2 миллиона баррелей нефти в сутки. Более того, США могут с легкостью увеличить объемы производства.

Кроме того, несколько стран, которые не входят в ОПЕК, также увеличили объемы добычи черного золота. Именно поэтому это прекрасный момент для того, чтобы ударить по российскому экспорту черного золота.

должно стать продвижение от устранения экспорта газа из России и снижение цен на экспорт нефти до прекращения российского экспорта нефти и нефтепродуктов, который по итогам 2021 года оценили примерно на 230 миллиардов долларов.

Как указывали ранее, примерно половина общего экспорта России приходится именно на нефть. Поэтому эффективные санкции и атаки Украины могут отрезать существенную часть экспорта – 628 миллиардов долларов в 2022 году и 460 миллиардов долларов в 2023 году. В результате Россия будет поставлена на колени и не будет иметь другого выбора, кроме как ограничить свои военные расходы.