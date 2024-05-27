Как оформить инвалидность и что для этого нужно
Некоторые заболевания могут привести к потере трудоспособности или потребности в постоянном уходе. Это дает основания для оформления инвалидности, в частности пенсионерам.
Как оформить инвалидность
Чтобы получить статус лица с инвалидностью, необходимо сначала обратиться в местное учреждение здравоохранения.
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Семейный врач по результатам диагностики подтвердит наличие стойких нарушений функций организма и выдаст направление для проведения экспертного обследования в медико-социальной экспертизе Минздрава.
После этого врачебно-консультативная комиссия осмотрит заявителя, и это должно произойти в течение семи дней с момента получения необходимых документов.Важно! В случае, когда заявитель не может лично явиться на осмотр, осмотр может быть проведен по месту жительства заявителя.
После первичного осмотра, комиссия выдаст направление на медико-социальную экспертизу по форме № 088/о.
Какие документы нужны для МСЭК
Для обращения в МСЭК необходимо подать такие документы, которые подтверждают основной диагноз:
- выписки из стационаров;
- выписки из амбулаторной карты;
- результаты специальных медицинских исследований.
Кроме того, нужно будет предоставить следующие документы:
- паспорт;
- заверенную копию трудовой книжки;
- копию удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС (при наличии);
- копию удостоверения участника боевых действий (при наличии).
После проведения осмотра, Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) соберется на заседание в полном составе, примет решение о степени инвалидности и выдаст соответствующую справку.Важно! В течение 2-3 дней после заседания, выписка из акта осмотра комиссии будет направлена в учреждение, где лицо состоит на учете как пенсионер.
Какие заболевания позволяют оформить инвалидность
В Украине Определение группы инвалидности зависит от ограничений жизнедеятельности лица:
- I группа инвалидности – включает лиц с серьезными нарушениями здоровья, которые не могут самостоятельно обслуживать себя, передвигаться, общаться или контролировать собственное поведение.
- II группа инвалидности – включает лиц, чья жизнедеятельность существенно ограничена, но которые не нуждаются в постоянном уходе.
- III группа инвалидности – охватывает лиц с умеренными функциональными ограничениями, которые нуждаются в социальной поддержке, но способны учиться и работать при условии надлежащей реабилитации или компенсации нарушенных функций.