Как оформить инвалидность и что для этого нужно

Некоторые заболевания могут привести к потере трудоспособности или потребности в постоянном уходе. Это дает основания для оформления инвалидности, в частности пенсионерам.

Как оформить инвалидность

Чтобы получить статус лица с инвалидностью, необходимо сначала обратиться в местное учреждение здравоохранения.

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Семейный врач по результатам диагностики подтвердит наличие стойких нарушений функций организма и выдаст направление для проведения экспертного обследования в медико-социальной экспертизе Минздрава.

После этого врачебно-консультативная комиссия осмотрит заявителя, и это должно произойти в течение семи дней с момента получения необходимых документов.

В случае, когда заявитель не может лично явиться на осмотр, осмотр может быть проведен по месту жительства заявителя.

После первичного осмотра, комиссия выдаст направление на медико-социальную экспертизу по форме № 088/о.

Какие документы нужны для МСЭК

Для обращения в МСЭК необходимо подать такие документы, которые подтверждают основной диагноз:

выписки из стационаров;

выписки из амбулаторной карты;

результаты специальных медицинских исследований.

Кроме того, нужно будет предоставить следующие документы:

паспорт;

заверенную копию трудовой книжки;

копию удостоверения ликвидатора аварии на ЧАЭС (при наличии);

копию удостоверения участника боевых действий (при наличии).

После проведения осмотра, Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) соберется на заседание в полном составе, примет решение о степени инвалидности и выдаст соответствующую справку.

Какие заболевания позволяют оформить инвалидность

В Украине Определение группы инвалидности зависит от ограничений жизнедеятельности лица:

I группа инвалидности – включает лиц с серьезными нарушениями здоровья, которые не могут самостоятельно обслуживать себя, передвигаться, общаться или контролировать собственное поведение.

II группа инвалидности – включает лиц, чья жизнедеятельность существенно ограничена, но которые не нуждаются в постоянном уходе.

III группа инвалидности – охватывает лиц с умеренными функциональными ограничениями, которые нуждаются в социальной поддержке, но способны учиться и работать при условии надлежащей реабилитации или компенсации нарушенных функций.

В течение 2-3 дней после заседания, выписка из акта осмотра комиссии будет направлена в учреждение, где лицо состоит на учете как пенсионер.