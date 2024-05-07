Слабое место России: торговля сжиженным газом становится почти невозможной
Источник:Bloomberg
Россия оказалась крепче к натиску санкций, чем считали западные партнеры Украины. Впрочем, санкции США, которые были введены в прошлом году, почти полностью остановили добычу и экспорт российского сжиженного природного газа.
Работают ли санкции Запада против России
Известно, что после двух лет полномасштабной войны Кремль продолжил "кормить" войну против Украины. Впрочем, в этой истории Россия все-таки имеет одно слабое место, а название ему – проект "Арктик СПГ-2" под руководством ПАО "Новатэк" в Карском море.
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Об "Арктик СПГ-2"Этот проект является ключевой частью планов Москвы по увеличению экспорта СПГ и пополнению казны. Уже несколько месяцев страна-агрессор готова поставлять сжиженный природный газ на новые рынки, в противовес некогда прибыльной европейской трубопроводной торговли.
Стоимость "Арктик СПГ-2" составила 25 миллиардов долларов, но этот проект на сегодня фактически простаивает. Как считают, это едва ли не впервые ограничения США начали эффективно сдерживать энергетический комплекс России.
Кроме "Арктик", еще "Ямал" и "Сахалин"
- Кроме того, санкции будут влиять еще и на другие проекты России для ограничения газовых доходов Кремля. Речь идет о "Ямале" и "Сахалине-2" на Дальнем Востоке.
Санкции США работают чрезвычайно хорошо. Здесь они действительно впереди. Они заблокировали "Арктик СПГ-2" еще до того, как он начал производство, заблокировали суда до того, как их можно было доставить,
– объясняет Малте Хамперт, основатель Арктического института.
- Впрочем это еще не все – судна России для транспортировки СПГ, которые стоят сотни миллионов долларов, застряли в Южной Корее. И все это из-за санкций, ведь их никто не может ни купить, ни арендовать.
- Для "Арктик СПГ-2" нужен уникальный тип корабля, который может скользить сквозь толстый лед.
Европа может ввести собственные санкции против российского газа
Несмотря на то, что Евросоюз пока еще полагается на российский СПГ и не желает полностью ограничить его импорт, там уже готовятся ввести собственные меры ограничения.
- Обсуждается план по запрету использования портов Евросоюза для реэкспорта российских поставок, предназначенных для третьих стран.
- Это важно, поскольку российские СПГ-заводы в Арктическом регионе чрезвычайно удалены, поэтому топливо обычно сначала доставляется в Бельгию или Францию для реэкспорта в Азию.
- Ограничение такой практики растянет российский судоходный флот до краха.