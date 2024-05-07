Слабое место России: торговля сжиженным газом становится почти невозможной

Россия оказалась крепче к натиску санкций, чем считали западные партнеры Украины. Впрочем, санкции США, которые были введены в прошлом году, почти полностью остановили добычу и экспорт российского сжиженного природного газа.

Работают ли санкции Запада против России

Известно, что после двух лет полномасштабной войны Кремль продолжил "кормить" войну против Украины. Впрочем, в этой истории Россия все-таки имеет одно слабое место, а название ему – проект "Арктик СПГ-2" под руководством ПАО "Новатэк" в Карском море.

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Об "Арктик СПГ-2" Этот проект является ключевой частью планов Москвы по увеличению экспорта СПГ и пополнению казны. Уже несколько месяцев страна-агрессор готова поставлять сжиженный природный газ на новые рынки, в противовес некогда прибыльной европейской трубопроводной торговли.

Стоимость "Арктик СПГ-2" составила 25 миллиардов долларов, но этот проект на сегодня фактически простаивает. Как считают, это едва ли не впервые ограничения США начали эффективно сдерживать энергетический комплекс России.

Кроме "Арктик", еще "Ямал" и "Сахалин"

Кроме того, санкции будут влиять еще и на другие проекты России для ограничения газовых доходов Кремля. Речь идет о "Ямале" и "Сахалине-2" на Дальнем Востоке.

Санкции США работают чрезвычайно хорошо. Здесь они действительно впереди. Они заблокировали "Арктик СПГ-2" еще до того, как он начал производство, заблокировали суда до того, как их можно было доставить,

– объясняет Малте Хамперт, основатель Арктического института.

Впрочем это еще не все – судна России для транспортировки СПГ, которые стоят сотни миллионов долларов, застряли в Южной Корее. И все это из-за санкций, ведь их никто не может ни купить, ни арендовать.

Для "Арктик СПГ-2" нужен уникальный тип корабля, который может скользить сквозь толстый лед.

Европа может ввести собственные санкции против российского газа

В 2023 году администрация Джо Байдена ввела санкции против "Арктик СПГ-2". Таким образом, покупатели в Китае и Индии отказались покупать сжиженный газ даже со скидкой, а юристы в Сингапуре и Лондоне отказались от участия в проекте.

Несмотря на то, что Евросоюз пока еще полагается на российский СПГ и не желает полностью ограничить его импорт, там уже готовятся ввести собственные меры ограничения.

Обсуждается план по запрету использования портов Евросоюза для реэкспорта российских поставок, предназначенных для третьих стран.

Это важно, поскольку российские СПГ-заводы в Арктическом регионе чрезвычайно удалены, поэтому топливо обычно сначала доставляется в Бельгию или Францию для реэкспорта в Азию.

Ограничение такой практики растянет российский судоходный флот до краха.

Для торговли сжиженным газом нужны дорогие специализированные корабли, которые можно отслеживать с помощью спутниковых данных. Это делает создание Россией альтернативного флота почти невозможным.