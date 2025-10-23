Подорожают ли кредиты: Правление НБУ приняло решение относительно учетной ставки

Сегодня, 23 октября, Правление Нацбанка снова сохранило ставку на уровне 15,5%. Напоминаем, что такой уровень ставки сохраняется с марта этого года.

На каком уровне учетная ставка?

Как сообщает 24 Канал с ссылкой на слова главы Нацбанка Андрея Пышного во время брифинга, учетная ставка в дальнейшем будет составлять 15,5%.

Пышный заявил, что несмотря на снижение инфляции в последние месяцы инфляционные ожидания остаются достаточно высокими.

Андрей Пышный Председатель Нацбанка Украины При таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до цели 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия.

Отмечается, что инфляция снижалась прежде всего благодаря увелечению предложения овощей, полученному за счет более вісокого урожая, чем в прошлом.

А вот базовая инфляция, включающая высоковолатильные позиции, такие как продукты питания или горючее, снижалась медленнее.

Что такое учетная ставка: уровень ставки является ориентиром стоимости денег в экономике страны. Таким образом, если учетная ставка растет, то валюта стоит дороже. По этому принципу кредиты для населения также становятся дороже.

Обратите внимание! Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Дмитрий Замотаев заявил, что сохранены учетная ставка на уровне 15,5% и ставка по 3-месячным депозитным сертификатам в 19% фактически является "железобетонной" гарантией, что период высоких ставок по гривневым вкладам продлится как минимум в течение следующего месяца, а как максимум – до конца года.

