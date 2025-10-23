Чи подорожчають кредити: Правління НБУ ухвалило рішення щодо облікової ставки

Сьогодні, 23 жовтня, Правління Нацбанку знову зберегло ставку на рівні 15,5%. Нагадуємо, що такий рівень ставки зберігається з березня цього року.

На якому рівні облікова ставка?

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікова ставка надалі становитиме 15,5%.

Читайте також Долар всюди сягнув нової ціни: за скільки тепер можна купити валюту

Пишний заявив, що попри зниження інфляції в останні місяці інфляційні очікування залишаються досить високими.

Андрій Пишний Голова Нацбанку України За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови.

Зазначається, що інфляція знижувалася передусім завдяки більшій пропозиції овочів внаслідок кращого цьогорічного врожаю, ніж торік.

А от базова інфляція, що включає високоволатильні позиції, як-от продукти харчування чи пальне, знижувалася повільніше.

Що таке облікова ставка: рівень ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Таким чином, якщо облікова ставка росте, то валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.

Зверніть увагу! Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Дмитро Замотаєв заявив, що збережені облікова ставка на рівні 15,5% та ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами у 19% є фактично є "залізобетонною" гарантією, що період високих ставок за гривневими вкладами триватиме як мінімум впродовж наступного місяця, а як максимум – до кінця року.

Якою була облікова ставка у вересні?