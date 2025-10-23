Чи подорожчають кредити: Правління НБУ ухвалило рішення щодо облікової ставки
- Правління НБУ зберегло облікову ставку на рівні 15,5%.
- Інфляційні очікування залишаються високими, незважаючи на зниження інфляції в останні місяці.
Сьогодні, 23 жовтня, Правління Нацбанку знову зберегло ставку на рівні 15,5%. Нагадуємо, що такий рівень ставки зберігається з березня цього року.
На якому рівні облікова ставка?
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу, облікова ставка надалі становитиме 15,5%.
Читайте також Долар всюди сягнув нової ціни: за скільки тепер можна купити валюту
Пишний заявив, що попри зниження інфляції в останні місяці інфляційні очікування залишаються досить високими.
За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови.
Зазначається, що інфляція знижувалася передусім завдяки більшій пропозиції овочів внаслідок кращого цьогорічного врожаю, ніж торік.
А от базова інфляція, що включає високоволатильні позиції, як-от продукти харчування чи пальне, знижувалася повільніше.
Що таке облікова ставка: рівень ставки є орієнтиром вартості грошей в економіці країни. Таким чином, якщо облікова ставка росте, то валюта коштує дорожче. За цим принципом кредити для населення також стають дорожчими.
Зверніть увагу! Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Дмитро Замотаєв заявив, що збережені облікова ставка на рівні 15,5% та ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами у 19% є фактично є "залізобетонною" гарантією, що період високих ставок за гривневими вкладами триватиме як мінімум впродовж наступного місяця, а як максимум – до кінця року.
Якою була облікова ставка у вересні?
Ще у вересні, а саме 11 числа, регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15,5%, що мало дати змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.
Тоді заявлялося, що інфляція закріплюється на траєкторії зниження, але ще досі є високою. Відтак темпи зростання споживчих цін сповільнювалися 3 місяці поспіль.