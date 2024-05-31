Разорванные, поврежденные и обожженные: какие доллары не удастся продать в обменнике и банке

Некоторые банки и обменники в Украине откажутся принимать долларовые купюры из-за имеющихся значительных повреждений банкноты. Однако ее можно обменять в специализированных банках за дополнительную плату, которая называется инкассо.

Какие купюры не принимают в банках и обменниках

При продаже валюты в банке или обменнике, нужно учитывать состояние самой купюры доллара. Согласно правилам Нацбанка, банки и обменники должны принимать все купюры, кроме имеющих признаки значительного повреждения.

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А именно речь идет о банкнотах иностранной валюты, которые приобрели во время обращения один или несколько признаков значительного износа или повреждения, а именно:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

Что известно об операции инкассо

Это также касается банкнот, которыепосле даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

Однако, если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, которые указаны выше, независимо от ее года выпуска клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений.

Сроки выплаты клиентам возмещения за изношенные банкноты иностранных государств устанавливаются банками самостоятельно.

При этом, банки и небанковские учреждения, которые проводят такие операции, должны обязательно размещать в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот и тарифов инкассо.