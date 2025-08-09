9 августа, 09:08
Льготы, выплаты и поддержка: что государство гарантирует ветеранам труда
Основні тези
- Ветераны труда в Украине имеют право на льготы, такие как освобождение от уплаты земельного налога, дополнительные отпуска, бесплатное санаторно-курортное лечение, льготные кредиты на жилье и другие.
- Члены семьи ветеранов труда освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, а в случае смерти ветерана государство предоставляет единовременное пособие семье.
Даже в сложные времена войны в Украине не прекращают действовать программы социальной поддержки. В частности, на отдельные гарантии могут рассчитывать ветераны труда.
Какие есть преимущества для ветеранов труда в Украине?
Государство предоставляет лицам со статусом ветерана труда такие преимущества:
- освобождение от уплаты земельного налога;
- дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 календарных дней;
- ежегодные медосмотры и диспансеризация;
- бесплатное подключение стационарного телефона;
- льготные кредиты на покупку или строительство жилья;
- преимущество в предоставлении жилья, земельных участков, топлива;
- бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
- обслуживание в поликлинике, где работало лицо;
- бесплатное зубное протезирование (при условии соответствующего дохода, без драгоценных металлов).
Также ветераны труда, их мужья/жены и дети до 18 лет освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги. В случае смерти ветерана с особым статусом, государство выплачивает его семье единовременное пособие.
Обратите внимание! Отдельная категория ветеранов труда это Герои Социалистического Труда, Герои Украины и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Для них предусмотрен расширенный пакет льгот.