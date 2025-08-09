Даже в сложные времена войны в Украине не прекращают действовать программы социальной поддержки. В частности, на отдельные гарантии могут рассчитывать ветераны труда.

Какие есть преимущества для ветеранов труда в Украине?

Согласно закону "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста", право на статус ветерана труда имеют женщины с трудовым стажем не менее 35 лет и мужчины со стажем от 40 лет, напоминает 24 Канал.

Государство предоставляет лицам со статусом ветерана труда такие преимущества:

освобождение от уплаты земельного налога;

дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 календарных дней;

ежегодные медосмотры и диспансеризация;

бесплатное подключение стационарного телефона;

льготные кредиты на покупку или строительство жилья;

преимущество в предоставлении жилья, земельных участков, топлива;

бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;

обслуживание в поликлинике, где работало лицо;

бесплатное зубное протезирование (при условии соответствующего дохода, без драгоценных металлов).

Также ветераны труда, их мужья/жены и дети до 18 лет освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги. В случае смерти ветерана с особым статусом, государство выплачивает его семье единовременное пособие.

Обратите внимание! Отдельная категория ветеранов труда это Герои Социалистического Труда, Герои Украины и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Для них предусмотрен расширенный пакет льгот.