Какие медицинские льготы имеют военнослужащие в Украине

Военнослужащие в Украине имеют ряд льгот, связанных с транспортом, образованием, жильем и другими сферами жизни. А кроме того, имеют определенный перечень медицинских льгот.

Какие льготы на медицину имеют военнослужащие

К категории "военнослужащий" законодательство относит действующих военнослужащих ВСУ, тех, кто получил инвалидность из-за службы, членов их семей, а также семьи погибших и пропавших без вести защитников, призванных военнообязанных, резервистов и военных ТРО.

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Все эти категории имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях.

Члены семей военнослужащих могут получать помощь в военно-медицинских учреждениях при отсутствии государственных или коммунальных медицинских учреждений по месту жительства.

Лица со статусом участника боевых действий имеют право на такие льготы:

Бесплатное получение лекарств и медицинских препаратов по рецептам врачей.

Первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов).

Бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости.

Пользование поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы.

Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация.

Первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и аптеках, а также первоочередная госпитализация.

Военнослужащие и их семьи имеют право на льготное санаторно-курортное лечение, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев не превышает трех прожиточных минимумов (с 1 января 2024 года – 7 083 гривны) на одного человека.