Бесплатные коммунальные услуги и доплаты: какие льготы помогут пенсионерам сэкономить деньги в 2026 году

Выход на заслуженный отдых открывает доступ к ряду государственных программ, которые существенно снижают ежедневные расходы пенсионеров. Однако далеко не все украинцы знают о этих льготах.

Какие льготы предусмотрены для пенсионеров в 2026 году

Украинские пенсионеры могут претендовать на различные виды помощи, среди которых освобождение от налогов, скидки на услуги и даже бесплатное лечение, о чем говорится на сайте ЦПАУ Генической территориальной общины.

Наиболее распространенной формой поддержки являются возрастные надбавки, которые назначаются автоматически:

по достижении 70 лет пенсионеру ежемесячно доплачивают 300 гривен;

после 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен;

а лица старше 80 лет получают 570 гривен.

Главное условие для назначения доплаты – общий размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривен.

Пожилые люди также могут бесплатно пользоваться городским наземным транспортом и пригородными поездами. Но транспортная льгота действует только при наличии пенсионного удостоверения.

Что касается коммунальных услуг: участники боевых действий получают 75% скидки, а лица с инвалидностью вследствие войны – 100%.

Кроме того, пенсионеры, которые ранее работали в сельской местности медиками, учителями или фармацевтами и остались там жить, имеют право на стопроцентную компенсацию расходов на газ и твердое топливо.

Также государство покрывает стоимость жизненно необходимых препаратов. Благодаря программе "Доступные лекарства" пенсионеры могут получить медикаменты бесплатно или с небольшой доплатой, проверив их наличие через сайт НСЗУ.

Важный факт: граждане, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, не теряют права на бесплатный проезд и освобождение от уплаты земельного налога.

Если же пенсионер ведет предпринимательскую деятельность в качестве ФЛП, он полностью освобождается от уплаты единого социального взноса за себя.

Кроме того, для всех пенсионеров действует скидка 50% на автогражданку, если объем двигателя их автомобиля не превышает 2 500 кубических сантиметров.

Напомним, что в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа. Но через год условия изменятся. И в 2027 году потребуется уже 34 года стажа.