Долларовая зависимость: какие риски она несет банковской системе
- Привязанность к доллару не является критической для банковского сектора Украины, но создает риски для внешнеэкономической деятельности из-за колебания курса доллара к евро.
Развитие рынка срочных контрактов на курс пары доллар/евро может снизить валютные риски, позволяя бизнесу хеджировать колебания и прогнозировать расходы.
Привязанность к доллару остается одной из самых дискуссионных тем для экономистов и банкиров. Несет ли она реальные риски для банковского сектора Украины, читайте далее.
Почему банки зависят от доллара?
Вопрос долларовой привязки традиционно вызывает дискуссии среди экономистов и банкиров. Впрочем, эксперты отмечают: для самого банковского сектора такая зависимость не является критической, рассказывает 24 Канал.
В частности, финансист Виталий Шапран рассказал, что банкам фактически безразлично, или работать в "долларовой" или "еврозоне". Настоящие риски возникают не для банков, а для внешнеэкономической деятельности государства из-за колебания курса доллара США к евро.
При условии когда доллар к гривне стабилен, а евро дорожает к доллару (и соответственно к гривне), это стимулирует украинский экспорт то еврозоны и поднимает цены на импорт и наоборот. Когда евро к доллару ослабевает, это плохо для украинских экспортеров, но одновременно это еще и стимулирует продажи европейского импорта в Украине.
Именно поэтому Шапран считает, что для снижения валютных рисков Украина должна развивать рынок срочных контрактов на курс пары доллар/евро. Это позволит бизнесу хеджировать колебания и прогнозировать расходы.
Чьи средства хранят банки?
В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечает, что средства банков это прежде всего деньги клиентов, тогда как собственный капитал учреждений остается относительно небольшим и далеко не всегда в валюте.
Поэтому привязанность к доллару не создает никаких системных рисков для банковского сектора, ведь большая часть таких ресурсов – это наличные в кассах, ценные бумаги или долговые инструменты. Валютные активы в структуре собственных средств банков составляют минимальную долю.