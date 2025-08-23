Привязанность к доллару остается одной из самых дискуссионных тем для экономистов и банкиров. Несет ли она реальные риски для банковского сектора Украины, читайте далее.

Почему банки зависят от доллара?

Вопрос долларовой привязки традиционно вызывает дискуссии среди экономистов и банкиров. Впрочем, эксперты отмечают: для самого банковского сектора такая зависимость не является критической, рассказывает 24 Канал.

В частности, финансист Виталий Шапран рассказал, что банкам фактически безразлично, или работать в "долларовой" или "еврозоне". Настоящие риски возникают не для банков, а для внешнеэкономической деятельности государства из-за колебания курса доллара США к евро.

Виталий Шапран Экономист, экс-член Совета НБУ При условии когда доллар к гривне стабилен, а евро дорожает к доллару (и соответственно к гривне), это стимулирует украинский экспорт то еврозоны и поднимает цены на импорт и наоборот. Когда евро к доллару ослабевает, это плохо для украинских экспортеров, но одновременно это еще и стимулирует продажи европейского импорта в Украине.

Именно поэтому Шапран считает, что для снижения валютных рисков Украина должна развивать рынок срочных контрактов на курс пары доллар/евро. Это позволит бизнесу хеджировать колебания и прогнозировать расходы.

Чьи средства хранят банки?

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отмечает, что средства банков это прежде всего деньги клиентов, тогда как собственный капитал учреждений остается относительно небольшим и далеко не всегда в валюте.

Поэтому привязанность к доллару не создает никаких системных рисков для банковского сектора, ведь большая часть таких ресурсов – это наличные в кассах, ценные бумаги или долговые инструменты. Валютные активы в структуре собственных средств банков составляют минимальную долю.