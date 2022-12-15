Чтобы пережить нестабильность: в какой форме украинцам лучше хранить сбережения

Война положила конец стабильности, поэтому сбережения нуждаются в надежном способе сохранения их ценности. Такие классические формы для инвестиции имущества, как недвижимость, частично потеряли свою привлекательность.

Какие формы сохранения сбережений актуальны и действенны для украинцев, узнавал 24 канал.

Интересно Влияние конца года: каким будет курс доллара на следующей неделе

Вклад сбережений в недвижимость

До войны недвижимость была одним из самых надежных активов для сохранения и умножения сбережений. Однако сейчас спрос на жилье стремительно падает, потому что оно находится в зоне риска и может пострадать во время войны.

Василий Матий Инвестиционный эксперт По-моему, недвижимость для украинцев всегда была эдаким «Святым Граалем». Существовал даже негласный вид спорта у нашего народа – это заработать на квартиру возле метро. Но во время войны мы убедились, что недвижимость уже не столь надежный актив.

Кроме того, недвижимость пока не является ликвидным активом, ведь часть реестров заблокирована, а значит, оперативно продать жилье нельзя. Из-за этих факторов цена на недвижимость повсюду, кроме некоторых западных областей, стремительно снижается.

Сбережения в валюте

По словам Василия Матия, валютные сбережения достаточно надежны. При этом лучше иметь их в безналичном формате, ведь наличные можно физически украсть или уничтожить. Кроме того, деньги в сложное для экономики время лучше держать в финансовой системе.

Валюту всегда следует иметь, а не только тогда, когда "в воздухе веет опасностью". Я бы советовал просто понемногу покупать всегда, если есть такая возможность,

– рекомендует эксперт.

Поскольку ведущие банки для защиты цифровых данных перевели свои дата-центры в другие страны и подготовились к блэкауту, даже война не создает рисков для препятствования их деятельности.

Сохранение сбережений в ценных бумагах

В Украине можно купить государственные военные облигации, чтобы одновременно и поддержать страну, и сохранить собственные сбережения. Конечно, при сохранении сбережений в гривне есть риск инфляции. Однако полученный процент почти точно покроет инфляционные риски. К тому же, такой способ подходит как альтернатива благотворительным взносам.

Иностранные ценные бумаги

Сохранение сбережений в иностранных ценных бумагах является надежным и ликвидным финансовым инструментом. По словам Василия Матия, в последние годы порог входа, то есть минимальная стоимость акций существенно снизилась. То есть, для того чтобы приобрести ценные бумаги, достаточно даже 100 долларов.

Почему это неопасно? Прежде всего, это международный опыт капиталистических стран с развитой экономикой, где финансово образованы граждане и институты, которые являются авторитетными. Во-вторых, это то, что мы диверсифицируем свои сбережения и минимизируем риски. Вспомним народную пословицу о том, что нельзя держать все яйца в одной корзине.

Безопасно потому, что на эти сбережения не влияют ситуация в нашем государстве, ситуация с нашей национальной валютой. И это максимально ликвидный актив, который мы можем в любой момент обменять на деньги,

– объясняет эксперт.

Не стоит откладывать крупные покупки

Из-за удорожания импорта цены на товары могут продолжить расти. Поэтому, если планируете приобрести ценную импортную вещь, лучше не откладывать, поскольку цена на нее может вырасти – например, из-за изменения курса валют или удорожания топлива.

Напомним, ранее мы писали о том, каков курс доллара эксперту спрогнозировали на следующую неделю.