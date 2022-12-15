Щоб пережити неспокій: у якій формі українцям найкраще зберігати заощадження

Війна поклала край стабільності, тому заощадження потребують надійного способу для збереження їх цінності. Такі класичні форми для інвестиції майна, як нерухомість, наразі частково втратили свою привабливість.

Які форми збереження заощаджень наразі актуальні та дієві для українців, дізнавався 24 канал.

Цікаво Вплив кінця року: яким буде курс долара наступного тижня

Вклад заощаджень у нерухомість

До війни нерухомість була одним із найнадійніших активів для збереження та примноження заощаджень. Проте зараз попит на житло стрімко падає, адже воно знаходиться у зоні ризику і може постраждати під час війни.

Василь Матій Інвестиційний експерт Як на мене, нерухомість для українців завжди була таким собі «Святим Ґраалем». Існував навіть негласний вид спорту у нашого народу — це заробити на квартиру біля метро. Але в час війни ми переконалися, що нерухомість вже не такий надійний актив.

Окрім того, нерухомість наразі не є ліквідним активом, адже частина реєстрів заблокована, а отже оперативно продати житло не можна. Через ці фактори ціна на нерухомість всюди, окрім деяких західних областей, стрімко знижується.

Заощадження у валюті

За словами Василя Матія, валютні заощадження є досить надійними. При цьому, краще мати їх у безготівковому форматі, адже готівку можна фізично вкрасти або знищити. Окрім того, гроші у складний для економіки час краще тримати у фінансовій системі.

Валюту завжди варто мати, а не тільки тоді, коли «у повітрі віє небезпекою». Я б радив просто потроху купувати завжди, якщо є така можливість,

– рекомендує експерт.

Оскільки провідні банки для захисту цифрових даних перевели свої дата-центри в інші країни та підготувалися до блекауту, навіть війна не створює ризиків для перешкоджанню їх діяльності.

Збереження заощаджень у цінних паперах

В Україні можна придбати державні військові облігації, щоб одночасно і підтримати країну, і зберегти власні заощадження. Звісно, при збереженні заощаджень у гривні, є ризик інфляції. Проте отриманий відсоток майже точно покриє інфляційні ризики. До того ж такий спосіб підходить як альтернатива благодійним внескам.

Іноземні цінні папери

Збереження заощаджень в іноземних цінних паперах є надійним та ліквідним фінансовим інструментом. За словами Василя Матія, останніми роками поріг входу, тобто мінімальна вартість акцій істотно знизилася. Тобто, для того, щоб придбати цінні папери, достатньо навіть 100 доларів.

Чому це безпечно? Перш за все це міжнародний досвід капіталістичних країн з розвиненою економікою, де фінансово освічені громадяни і інститути, які є авторитетними. По-друге, це те, що ми диверсифікуємо свої заощадження і мінімізуємо ризики. Згадаймо народне прислів'я про те, що не можна тримати всі яйця в одному кошику.

Безпечно тому, що на ці заощадження не впливають ситуація у нашій державі, ситуація з нашою національною валютою. І це є максимально ліквідний актив, який ми можемо в будь-який момент обміняти на гроші,

– пояснює експерт.

Не варто відкладати великі покупки

Через подорожчання імпорту ціни на товари можуть продовжити зростати. Тому, якщо плануєте придбати коштовну імпортну річ, краще не відкладати, оскільки ціна на неї може зрости – наприклад, через зміни курсу валют або подорожчання пального.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який курс долара експерту спрогнозували на наступний тиждень.