Гривневые депозиты: останутся ли они популярными для украинцев

Тренд на уменьшение доходности по гривневым вкладам будет продолжаться до конца мая. Впрочем, несмотря на это гривневые депозиты все же остаются привлекательными для граждан – из-за их пассивной прибыли.

Чего ждать в последнюю неделю мая

В комментарии 24 Канала банкир Дмитрий Замотаев отметил, что последняя неделя мая станет логическим продолжением апрельского тренда к уменьшению доходности по гривневым вкладам.

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Банкир напоминает, что 25 апреля регулятор снизил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам с 17,5% до 16,5%, на основе которой формируется доходность гривневых вкладов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Правда, на фоне низкой инфляции, что в годовом измерении составляет 3,2%, а с начала года не превышает 1,4%, депозиты в национальной валюте остаются весомым инструментом для пассивного дохода, что и делает их интересными для граждан.

Интересно, что сейчас альтернативы гривневым вкладам почти нет. Например, вложения средств в ОВГЗ требует не только определенной осведомленности, специфических знаний, а также более мощных сумм, измеряемых сотнями тысяч гривен.

Зато чтобы "почувствовать" прибыль, размер гривневого вклада может быть существенно меньше. Сейчас минимальные размеры вкладов в банках составляют от 1 тысячи гривен,

– добавляет Замотаев.

Кроме того, другим потенциальным инструментом может стать открытие валютных вкладов. Это используется многими исключительно, как банковская "ячейка", то есть место хранения денег.

Общие характеристики

Прибыль по ним втрое меньше гривневых вкладов и не превышает 1,4 – 1,6% годовых на вклады в евро и до 1,8% годовых на вклады в долларах.

В конце мая в сегменте гривневых депозитов общие характеристики будут такими:

Ставка по 3-месячным депозитным сертификатам останется на уровне 16,5%, поэтому тенденция к постепенному снижению доходности гривневых вкладов будет набирать обороты,

Более 70% банков уже пересмотрели или пересматривают имеющиеся депозитные программы, снижая ставки доходности в среднем на 0,5 – 1%,

Максимальные ставки по гривневым вкладам составят около 15% годовых,

Средние ставки по вкладам от 3 месяцев до 6 месяцев приблизятся к 12,5% годовых,

Средние ставки по вкладам от 9 месяцев до 12 месяцев составят до 12% годовых,

Чистая прибыль по гривневым вкладам останется на высоком уровне: в зависимости от продолжительности депозита – до 6 – 7%,

Вместе с завершением мая подойдет к концу действие льготных, акционных условий размещения средств по старым ставкам, что на 0,5 – 1% больше нынешних.

Таким образом, есть все признаки считать, что в последнюю неделю мая завершится "оформление" новых условий размещения средств на гривневых депозитах. Также стоит заметить, что новые ставки могут продержаться минимум 2 – 3 месяца и даже больше,

– говорит банкир Дмитрий Замотаев.

В случае существенного улучшения экономических условий и снижения ставки по 3-месячным депсертификатам, доходность гривневых вкладов снова может быть пересмотрена.