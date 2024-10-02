За сколько можно приобрести 500 долларов сегодня
2 октября 2024, 20:25Читати новину українською
Источник:"Минфин"
Курс доллара остается стабильным. Регулятор допускает незначительные колебания в пределах действия режима управляемой гибкости.
Сколько стоит купить 500 долларов
По данным "Минфина", сегодня средний курс покупки в банках составил 41,15 гривны за доллар. В то же время продают доллары по 41,55 гривны.
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Обратите внимание! 2 октября НБУ установил курс 41,2476 гривны за доллар.
Наличный курс несколько снизился и достиг:
- если речь идет о покупке валюты – 41,42 гривны за доллар;
- продажа осуществлялась по несколько более высокому курсу – 41,50 гривен за доллар.
В среднем 500 долларов в банках сегодня можно приобрести за 20 575 гривен.
В обменниках средний курс доллара такой:
- покупку обменники осуществляют по ориентировочно 41,42 гривны за доллар;
- а вот продажа достигает – 41,50 гривен за доллар.
Купить 500 долларов в обменниках можно за ориентировочно 20 750 гривен.