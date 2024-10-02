За сколько можно приобрести 500 долларов сегодня

Курс доллара остается стабильным. Регулятор допускает незначительные колебания в пределах действия режима управляемой гибкости.

Сколько стоит купить 500 долларов

По данным "Минфина", сегодня средний курс покупки в банках составил 41,15 гривны за доллар. В то же время продают доллары по 41,55 гривны.

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Обратите внимание! 2 октября НБУ установил курс 41,2476 гривны за доллар.

Наличный курс несколько снизился и достиг:

если речь идет о покупке валюты – 41,42 гривны за доллар;

продажа осуществлялась по несколько более высокому курсу – 41,50 гривен за доллар.

В среднем 500 долларов в банках сегодня можно приобрести за 20 575 гривен.

В обменниках средний курс доллара такой:

покупку обменники осуществляют по ориентировочно 41,42 гривны за доллар;

а вот продажа достигает – 41,50 гривен за доллар.

Купить 500 долларов в обменниках можно за ориентировочно 20 750 гривен.