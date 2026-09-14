Не только помощь Украине: Канада хочет присоединиться к кредиту ЕС на 90 миллиардов

Канада ведет активные переговоры об участии в финансировании кредита Евросоюза для Украины на общую сумму 90 миллиардов евро. Для Оттавы это способ не только поддержать Киев, но и укрепить связи с Европой, а также снизить зависимость от США.

Как Канада намерена присоединиться к кредиту

В настоящее время премьер-министр Канады Марк Карни стремится согласовать конкретный размер вклада в кредит для Украины, пишет Financial Times.

Соглашение планируется заключить до саммита ЕС и Канады, который должен состояться в Монреале в конце октября.

По данным издания, для канадского правительства поддержка Украины является частью более широкой стратегии.

Карни стремится объединить либеральные государства, выступающие за многосторонний мировой порядок, и в то же время укрепить позиции Канады, снизив ее зависимость от США.

Мы благодарны за всю поддержку, которую Канада оказывает Украине, и готовы делать больше вместе,

– заявил один из европейских чиновников.

Зачем Канада сближается с ЕС

Присоединившись к кредиту ЕС, Канада также надеется углубить свои экономические связи с Европой и заключить другие соглашения, поскольку ищет поддержки в своей торговой войне с США.

В частности, страна планирует присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для совместной работы в сфере искусственного интеллекта и подписать с Брюсселем соглашение о цифровой торговле.

Я твердо убежден, что международный порядок будет перестроен, но перестроен он будет из Европы,

– заявил Карни на саммите еще в мае.

Для укрепления связей на этой неделе Карни отправится в Европу, где в среду встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Затем глава канадского правительства, как ожидается, отправится в Ливерпуль, чтобы встретиться с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

Напомним, ранее Канада уже выделила 6,5 миллиарда канадских долларов, или 4,7 миллиарда долларов США, в качестве военной помощи Украине.

Кроме того, недавно Марк Карни и президент Владимир Зеленский подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между двумя странами.