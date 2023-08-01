"Валюта свободы": Роберт Кеннеди-младший купил биткойны для своих детей

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в очередной раз выразил свою поддержку криптовалюте. На этот раз он купил биткойны для своих детей.

Кеннеди купил биткойны своим детям

Он подчеркнул, что криптоинвестором он стал еще до того, как СМИ начали его критиковать за рекламу биткойнов, хотя сам ими не владел. Покупка крипт состоялась после участия на конференции Bitcoin 2023 в мае.

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Теперь я владелец биткоинов, и я уверен, что теперь они (СМИ – 24 Канал) найдут другой способ упрекнуть меня, но никто не скажет, что я не подкрепил свои слова своими деньгами,

– добавил Кеннеди.

Также он рассказал, что банки иногда закрывают счета своих клиентов без предупреждения, что может говорить о политическом давлении.

В прошлом месяце Кеннеди сообщил, что владеет значительным количеством биткойнов. По информации СNBC, его семья имела от 100 до 250 тысяч долларов в криптовалюте на брокерском счете.

Ранее представители семьи отвечали, что владельцем этих активов является жена политика – Шерил Хайнс. Однако впоследствии выяснилось, что эти инвестиции сделал он сам.

Что говорил Кеннеди раньше

В мае кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший публично поддержал развитие крипторинка в США. По его мнению, игроки платформ должны быть защищены на правовом уровне и не зависеть от бюрократов.

Он добавил, что доллар должен иметь подкрепление в виде ценных металлов и биткойнов.

Это будут векселя, банкноты и облигации Казначейства США. Я планирую начать с очень малого – возможно, 1% выпущенных казначейских обязательств будет обеспечено твердой валютой: золотом, серебром, платиной или биткойнами. А потом, в зависимости от результатов, мы бы ежегодно увеличивали эту долю,

– сказал он.

Также предложено упразднить налог на прирост капитала для владельцев койнов. Это может помочь США восстановить свои лидирующие позиции в контексте привлечения капитала от частных и корпоративных инвесторов.