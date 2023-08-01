"Валюта свободи": Роберт Кеннеді-молодший купив біткойни для своїх дітей

Кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший в черговий раз висловив свою підтримку криптовалюті. Цього разу він купив біткойни для своїх дітей.

Кеннеді купив біткойни своїм дітям

Він наголосив, що криптоінвестором він став ще до того, як ЗМІ почали його критикувати за рекламу біткойнів, хоча сам ними не володів. Покупка крипти відбулася після участі на конференції Bitcoin 2023 у травні.

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Тепер я власник біткоїнів, і я впевнений, що тепер вони (ЗМІ – 24 Канал) знайдуть інший спосіб мені дорікнути, але ніхто не скаже, що я не підкріпив свої слова своїми грошима,

– додав Кеннеді.

Також він розповів, що банки деколи закривають рахунки своїх клієнтів без попередження, що може говорити про політичний тиск.

Минулого місяця Кеннеді повідомив, що володіє значною кількістю біткойнів. За інформацією СNBC, його родина мала від 100 до 250 тисяч доларів у криптовалюті на брокерському рахунку.

Раніше представники родини відповідали, що власником цих активів є дружина політика – Шеріл Хайнс. Проте згодом з'ясувалося, що ці інвестиції зробив він сам.

Що говорив Кеннеді раніше

У травні кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший публічно підтримав розвиток крипторинку у США. На його думку, гравці платформ мають бути захищеними на правовому рівні та не залежати від бюрократів.

Він додав, що долар має мати підкріплення у вигляді цінних металів та біткойнів.

Це будуть векселі, банкноти та облігації Казначейства США. Я планую почати з дуже-дуже малого – можливо, 1% випущених казначейських зобов'язань буде забезпечено твердою валютою: золотом, сріблом, платиною або біткойнами. А потім, залежно від результатів, ми б щорічно збільшували цю частку,

– сказав він.

Також запропоновано скасувати податок на приріст капіталу для власників койнів. Це може допомогти США відновити свої лідерські позиції у контексті залучення капіталу від приватних і корпоративних інвесторів.