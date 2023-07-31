Скільки пожертв отримала Україна у крипті

Від 24 лютого 2022 року Україна отримала 225 мільйонів доларів допомоги криптовалютою. Вже у червні минулого року сума становила 135 мільйонів доларів й щомісяця до цієї суми додавалося не більше 10 мільйонів доларів.

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Березень 2022 року був найпліднішим місяцем для пожертвувань, оскільки війна лише розпочалася, а глобальна підтримка допомоги Україні була найсильнішою,

– йдеться у повідомлені аналітиків Crystal Blockchain.

Найбільше зібрали гуманітарні ініціативи – 134 мільйонів доларів у крипті, а на потреби військовим задонатили – 91 мільйон доларів.

Пожертви у крипті мають такий вигляд:

Tether – 83 мільйони доларів;

Ethereum – 79 мільйонів доларів;

Bitcoin – 41 мільйон доларів;

Інші – 22 мільйони доларів.

Зверніть увагу! На збройні сили Росії та пропаганду від початку війни задонатили всього від 5,4 до 7,2 мільйона доларів криптою.

Кеннеді підтримує біткойн-індустрію

У травні на найбільшій біткойн-конференції у світі "Bitcoin 2023", у Маямі, кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший публічно підтримав розвиток крипторинку у США. На його думку, гравці платформ мають бути захищеними на правовому рівні та не залежати від бюрократів.

Він додав, що долар має мати підкріплення у вигляді цінних металів та біткойнів.

Це будуть векселі, банкноти та облігації Казначейства США. Я планую почати з дуже-дуже малого – можливо, 1% випущених казначейських зобов'язань буде забезпечено твердою валютою: золотом, сріблом, платиною або біткойнами. А потім, залежно від результатів, ми б щорічно збільшували цю частку,

– сказав він.

Також запропоновано скасувати податок на приріст капіталу для власників койнів. Це може допомогти США відновити свої лідерські позиції у контексті залучення капіталу від приватних і корпоративних інвесторів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.