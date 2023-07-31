Скільки пожертв отримала Україна у крипті
Від 24 лютого 2022 року Україна отримала 225 мільйонів доларів допомоги криптовалютою. Вже у червні минулого року сума становила 135 мільйонів доларів й щомісяця до цієї суми додавалося не більше 10 мільйонів доларів.
Читайте також Не має нічого спільного: Велика Британія не регулюватиме біткойн як гемблінг
Березень 2022 року був найпліднішим місяцем для пожертвувань, оскільки війна лише розпочалася, а глобальна підтримка допомоги Україні була найсильнішою,
– йдеться у повідомлені аналітиків Crystal Blockchain.
Найбільше зібрали гуманітарні ініціативи – 134 мільйонів доларів у крипті, а на потреби військовим задонатили – 91 мільйон доларів.
Пожертви у крипті мають такий вигляд:
- Tether – 83 мільйони доларів;
- Ethereum – 79 мільйонів доларів;
- Bitcoin – 41 мільйон доларів;
- Інші – 22 мільйони доларів.
Кеннеді підтримує біткойн-індустрію
У травні на найбільшій біткойн-конференції у світі "Bitcoin 2023", у Маямі, кандидат у президенти США від Демократичної партії Роберт Кеннеді-молодший публічно підтримав розвиток крипторинку у США. На його думку, гравці платформ мають бути захищеними на правовому рівні та не залежати від бюрократів.
Він додав, що долар має мати підкріплення у вигляді цінних металів та біткойнів.
Це будуть векселі, банкноти та облігації Казначейства США. Я планую почати з дуже-дуже малого – можливо, 1% випущених казначейських зобов'язань буде забезпечено твердою валютою: золотом, сріблом, платиною або біткойнами. А потім, залежно від результатів, ми б щорічно збільшували цю частку,
– сказав він.
Також запропоновано скасувати податок на приріст капіталу для власників койнів. Це може допомогти США відновити свої лідерські позиції у контексті залучення капіталу від приватних і корпоративних інвесторів.