Курс в середине февраля: будет ли доллар по 37

В целом ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной и прогнозируемой. Она отчасти будет зависеть от графиков поступления макрофинансовой помощи.

Что будет с курсом

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом рассказал, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть от планов НБУ по сдерживанию чрезмерного спроса на межбанке. По его мнению, бюджет на такие нужды может составить 2,5 – 3 миллиарда долларов в месяц.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Так же как и в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости", формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка. Кроме того, в течение недели на рынке возможны частые и разносторонние курсовые колебания. По большому счету рынок уже приспособился к такому явлению.

Лесовой определил следующие черты валютного рынка на следующей неделе:

люфт валютных изменений на межбанке будет на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривен за евро, а на наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривен за евро;

текущие курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, на наличном рынке они будут происходить в более широком диапазоне 0,3 – 0,5 гривен;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке останется минимальной – до 0,1 гривны, а на наличном рынке – 0,5 гривен в комбанках и до 1 гривны в обменных пунктах;

разница между курсами межбанка и наличного рынка будет такой: курс покупки до 0,5 гривен, курс продажи до 1 гривны.

Что больше всего повлияет на валютный рынок

1 февраля ЕС принял 4-летнюю программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро. Лесовой отмечает, что важно, чтобы размер помощи партнеров и международных организаций, совпадал с ориентирами украинских чиновников – до 37 миллиардов долларов в год. То есть до 3 миллиардов долларов в месяц.

Трудно оценить возможное влияние эмоционального фактора, особенно на наличном рынке: при чрезмерном спросе, в среднем на 15 – 20% больше предложения, наличный рынок отреагирует мгновенно: прежде всего существенным увеличением разницы между курсами покупки и продажи. Конечно, психологическая устойчивость общества к многообразию военных вызовов также способна сыграть весомую роль для рынка,

– отмечает Лесовой

Таким образом, можем предположить, что общая ситуация на валютном рынке не претерпит существенных изменений, если, конечно, не появится какой-то неожиданный иррациональный фактор, связан, например, с морально-психологическими последствиями войны. В целом ситуация будет оставаться в имеющихся трендах: без резких спадов или взлетов курсовых показателей.