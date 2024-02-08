Что заявила Великобритания
Согласно заявлению Великобритании, не все товары смогут быть завезены по указанным условиям. Некоторая продукция получит разрешение на беспошлинный ввоз только на 2 года, вместо 5.
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На какие товары будет действовать сокращенный срок ввоза:
- яйца;
- мясо птицы.
Младший министр торговли Грег Хэндс отметил, что беспошлинный режим торговли выгоден не только для украинских производителей, а и британскому бизнесу. Также чиновник настоял на продолжении поддержки Украины со стороны правительства Великобритании.
Это соглашение обеспечивает столь необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее предприятиям и людям, что имеет решающее значение для ее восстановления.
Будет ли действовать беспошлинный режим в ЕС
Украина имеет действующее соглашение с ЕС относительно беспошлинного ввоза товаров. Еврокомиссия планирует продление действия этого решения до июня 2025 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что отмена пошлины будет закреплена в соглашении об ассоциации с ЕС. Это позволит Украине иметь постоянный "экономический безвиз" в Европе.