Що заявила Велика Британія

Відповідно до заяви Великої Британії, не всі товари зможуть бути завезені за вказаними умовами. Деяка продукція отримає дозвіл на безмитне ввезення лише на 2 роки, замість 5.

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На які товари діятиме скорочений термін ввезення:

яйця;

м'ясо птиці.

Молодший міністр торгівлі Грег Хендс наголосив на тому, що безмитний режим торгівлі вигідний не тільки для українських виробників, а і британському бізнесу. Також високопосадовець наполіг на продовженні підтримці України з боку уряду Великої Британії.

Грег Хендс Молодший міністр торгівлі у Великій Британії Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення.

Нагадаємо! З початку повномасштабного вторгнення Велика Британія скасували мито на торгівлю з Україною. Угода мала тривати до березня 2024 року.

Чи діятиме безмитний режим у ЄС

Україна має чинну угоду з ЄС відносно безмитного ввезення товарів. Єврокомісія планує продовження дії цього рішення до червня 2025 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що скасування мита буде закріплено в угоді про асоціацію з ЄС. Це дозволить Україні мати постійний "економічний безвіз" у Європі.